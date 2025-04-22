https://ria.ru/20250422/rossija-2012787600.html

Россия нарастила импорт бумаги из Южной Кореи

Россия нарастила импорт бумаги из Южной Кореи - РИА Новости, 22.04.2025

Россия нарастила импорт бумаги из Южной Кореи

Поставки бумаги и картона из Южной Кореи в Россию в марте этого года увеличились почти вдвое в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным корейской... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:50:00+03:00

2025-04-22T16:50:00+03:00

2025-04-22T16:50:00+03:00

экономика

россия

южная корея

москва

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Поставки бумаги и картона из Южной Кореи в Россию в марте этого года увеличились почти вдвое в годовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, в марте 2025 года Москва купила у Сеула бумаги и картона на 3,4 миллиона долларов - в 1,9 раза больше, чем в марте прошлого года, и на четверть больше, чем месяцем ранее. Кроме того Россия импортировала из Южной Кореи картонок, коробок, пакетов и другой бумажной и картонной упаковки, на почти 3,7 миллиона долларов. Также в поставках других продуктов бумажно-целлюлозной промышленности оказалась копировальная бумага (476 тысяч долларов), туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки (388 тысяч), обои (364 тысячи) и папиросная бумага (231 тысяча долларов). Всего из Кореи в РФ за март приехало бумаги, картона, а также изделий из них на 8,9 миллиона долларов. При этом Россия в общем экспорте Страны утренней свежести заняла 5-е место. Также в пятерку вошли США (58,4 миллиона долларов), Китай (29,6 миллиона), Вьетнам (20,5 миллиона) и Индия (11,5 миллиона).

https://ria.ru/20250421/import-2012438768.html

https://ria.ru/20250201/lapsha-1996760168.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, южная корея, москва