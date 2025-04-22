https://ria.ru/20250422/reys-2012667715.html

Из Тегерана вылетел первый регулярный чартерный рейс в Махачкалу

Из Тегерана вылетел первый регулярный чартерный рейс в Махачкалу - РИА Новости, 22.04.2025

Из Тегерана вылетел первый регулярный чартерный рейс в Махачкалу

Первый регулярный чартерный рейс малой авиации, следующий по маршруту Тегеран - Махачкала в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг",... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:47:00+03:00

2025-04-22T09:47:00+03:00

2025-04-22T09:47:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 22 апр – РИА Новости, Марина Вялова. Первый регулярный чартерный рейс малой авиации, следующий по маршруту Тегеран - Махачкала в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", вылетел из первого терминала тегеранского аэропорта "Мехрабад", рассказал РИА Новости представитель правительства Дагестана в Иране Андрей Танаев. Ранее Танаев сообщил РИА Новости, что этим рейсом из иранской столицы в столицу Дагестана будет доставлено первое почтовое отправление, оплаченное в тегеранском офисе международного оператора экспресс-доставки СДЭК туристической банковской картой "Мир Бизнес Банка". "Сегодня отправится первый регулярный чартерный рейс по маршруту Тегеран - Махачкала - Тегеран с возможной остановкой в будущем в городе Решт (северной иранской провинции Гилян - ред.)", - сказал Танаев перед посадкой в салон самолета. Как пояснил представитель правительства Дагестана в Иране, по предварительной договоренности, в течение ближайших двух месяцев рейс будет выполняться один раз в неделю на самолете модели Ан-26 - небольшом пассажирском самолете вместимостью до 30 человек - для перевозки как пассажиров, так и почтовых отправлений. Одной из функций рейса будет транспортировка сборных грузов, реализация которой, по словам Танаева, и в России, и в Иране на данный момент сопряжена с рядом сложностей. Первым рейсом Тегеран - Махачкала - Тегеран вылетает крупная, больше 20 человек, высокопоставленная иранская делегация, в состав которой входят в том числе секретарь Высшего совета по свободным торгово-промышленным и особым экономическим зонам Ирана Реза Масрур, заместитель министра дорог и городского развития и глава Организации гражданской авиации Ирана Хосейн Пурфарзане, консул генерального консульства России в Реште Андрей Аленкин, представители руководства ряда свободных экономических зон (СЭЗ) и транспортно-логистической сферы исламской республики, иранского бизнес-сообщества в туристической и промышленной областях, а также представитель даргинской диаспоры в Иране. Танаев уточнил, что делегация планирует посетить в Дагестане морской порт и провести ряд встреч в рамках круглых столов. Основной встречей, отметил он, станет встреча с руководством республики и проведение трех панелей - по туризму, промышленности и спорту. Представитель даргинского народа - одного из коренных народов Кавказа, проживающего в Дагестане, - планирует провести в Махачкале переговоры по вопросу организации проведения соревнований по борьбе на поясах, запланированных на 12 июня, в День России. В рамках этого проекта, продолжил Танаев, Иран посетят делегации спортсменов из Москвы и Дагестана и работники сфер культуры и религии. Представитель правительства Дагестана в Иране подчеркнул, что рейс Тегеран - Махачкала - Тегеран ориентирован на российских и иранских бизнесменов, в связи с чем в самолете нет эконом-класса, пассажиры могу выбрать между бизнес- и первым классом. Время в пути составляет менее полутора часов, что почти в три раза короче времени в пути для рейсов, выполняемых между Москвой и Тегераном, соответственно, стоимость билетов также снижается. Одной из функций рейса, отметил Танаев, является упрощение трудоемкой на данный момент транспортировки между двумя странами груза карго - небольшого сборного груза, состоящего из разных позиций и зачастую представляющего собой образцы продукции, используемые для участия в выставках. "Есть большая проблема: нашему бизнесу очень сложно провезти образцы для участия в конференциях, конгрессах, выставках. Маршрут Тегеран - Махачкала - Тегеран предлагает решение этой проблемы", - заявил он. Кроме того, считает представитель правительства Дагестана в Иране, запуск рейсов по этому маршруту будет способствовать развитию приграничной малой авиации в рамках МТК "Север-Юг", ускорению доставки грузов в южные регионы России и удешевлению стоимости перевозки различных, в том числе почтово-грузовых, отправлений. Консул генерального консульства Российской Федерации в Реште назвал идею организации рейса по маршруту Тегеран - Махачкала - Тегеран "великолепной инициативой" и выразил надежду, что офисы осуществляющего транспортировку грузов международного оператора экспресс-доставки СДЭК - помимо офиса, уже функционирующего в Тегеране, - будут открыты в северных провинциях Ирана Гилян, Голестан и Мазендеран. "Сейчас в качестве "пробного шара" рассчитываем привезти этим рейсом при помощи СДЭК фотографии и экспонаты для проведения выставки ко Дню Победы 9 Мая, которую мы планируем провести в генеральном консульстве в Реште. Помимо этого мы договариваемся о проведении аналогичной выставки в Голестане", - сказал консул РИА Новости. МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский с использованием железных дорог и портов, а также сухопутные западный и восточный.

https://ria.ru/20250419/sud-2012225698.html

https://ria.ru/20250417/ssha-2011824939.html

https://ria.ru/20250415/bilety-2011350782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тегеран (город), махачкала, санкт-петербург, ан-26, в мире