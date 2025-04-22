https://ria.ru/20250422/rakova-2012656546.html

Анастасия Ракова: качество среднего образования в Москве будет расти

Анастасия Ракова: качество среднего образования в Москве будет расти - РИА Новости, 22.04.2025

Анастасия Ракова: качество среднего образования в Москве будет расти

Рост доступности среднего профессионального образования в Москве не приведет к снижению его качества, наоборот, оно будет расти, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:00:00+03:00

2025-04-22T11:00:00+03:00

2025-04-22T11:53:00+03:00

интервью

россия

анастасия ракова

образование

колледжи

москва

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Рост доступности среднего профессионального образования в Москве не приведет к снижению его качества, наоборот, оно будет расти, заявила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Также она рассказала, сколько московских девятиклассников уже выбрали сдачу только двух обязательных экзаменов вместо четырех для поступления в колледжи и какие новые направления появятся в столичных колледжах в этом году. Беседовали Ольга Овчинникова и Диана Фасих-Заде. — Анастасия Владимировна, принят федеральный закон о расширении доступности среднего профессионального образования. Инициатива вызвала общественный резонанс и вопросы, которые мы бы хотели сегодня обсудить. Например, увеличение бюджетных мест в столичных колледжах. Есть опасения, что это может повлиять на качество образования.— Наверное, здесь срабатывает распространенный стереотип, что рост доступности неизбежно ведет к снижению качества. Действительно, в прошлом году мы дополнительно создали 16 тысяч бюджетных мест, в этом году добавили еще десять тысяч. Но ведь Москва увеличивает прием в колледжи не на пустом месте. Решение о модернизации среднего профобразования наш мэр Сергей Семенович Собянин принял еще три года назад. И за это время удалось сделать очень многое для повышения качества и популярности среднего профессионального образования.Для этого потребовалось радикально поменять подход к обучению студентов в колледжах. Мы привлекли к сотрудничеству крупные компании — лидеров своих отраслей: "Роскосмос", "Ростех", "Ростелеком", Сбербанк, Московский метрополитен, МОЭК, "Кофеманию", "Рольф", МГТС, ПИК, "Самолет" и многих других. Вместе с ними пересмотрели учебные программы, теперь почти 70% учебного времени отводится практическим занятиям, которые начинаются буквально с первых недель учебы.— А есть где студентам практиковать в таком объеме?— Естественно, что упор на практику потребовал значительных инвестиций в учебно-производственную базу колледжей. В 2023-2025 годах будет оснащено современным оборудованием — таким же, как на реальных предприятиях — две трети или почти 1,5 тысячи производственных мастерских, а к 2030 году — все 100%. По нашему требованию мастерские теперь открыты с 09:00 до 20:00, чтобы ребята могли совершенствовать свои навыки и во внеурочное время.Еще одна новинка — полигоны практической подготовки в крупных производственных кластерах, где могут учиться студенты из разных колледжей. Например, полигон в "Руднево" рассчитан на подготовку более трех тысяч студентов из 15 колледжей, в то время как в здании обычного колледжа может учиться максимум полторы тысячи человек.Конечно, есть задачи, на решение которых потребуется еще несколько лет, например, строительство семи новых колледжей на 60 тысяч студентов.В общем, с ростом приема качество обучения не пострадает. Наоборот, оно будет расти. Раньше выпускники выходили из колледжей, как правило, с ученическим вторым разрядом и должны были довольно долго доучиваться на производстве. Теперь наша задача — выпускать специалистов третьего-четвертого разрядов, которые с первого же дня полноценно включаются в производственный процесс. А еще лучше — начинают работать по специальности еще во время учебы. Среди выпускников прошлого года таких студентов было почти две трети.— Современное оборудование — это прекрасно. Но не зря говорят, что кадры решают все. Как бы вы оценили уровень педагогов, которые обучают будущих специалистов?— В городских колледжах работает пять тысяч мастеров и преподавателей. Абсолютное большинство из них — профессиональные и болеющие за свое дело специалисты. Около 30% мастеров производственного обучения пришли в систему СПО из реального сектора.Новая система повышения квалификации педагогов колледжей включает обязательные стажировки у работодателей-партнеров. Кроме того, колледжи активно привлекают совместителей — преподавателей вузов и профессионалов с предприятий. Собственно говоря, так было всегда. Правда, зачастую только на бумаге. Мы же добиваемся, чтобы практика, когда будущих профессионалов учат настоящие мастера своего дела, стала реальностью во всех колледжах Москвы.— Насколько востребованы специальности, которые предлагают городские колледжи? По каким направлениям вы увеличиваете число бюджетных мест?— Москва — крупнейший и наиболее диверсифицированный рынок труда в России, в экономике города занято более восьми миллионов человек. И практически во всех отраслях наблюдается кадровый дефицит, в первую очередь — специалистов среднего звена.Поэтому мы увеличиваем бюджетные места по всем направлениям, учитывая при этом три аспекта: интерес абитуриентов, актуальный запрос рынка и среднесрочный прогноз развития рынка труда.За последние три года количество бюджетных мест в колледжах, которые готовят специалистов для промышленности, выросло на 40%, строительства и транспорта — на девять процентов. В сфере IT прием увеличен в 2,5 раза — до шести тысяч мест в этом году. В образовании и социальной сфере количество бюджетных мест за те же три года выросло в десять раз. В здравоохранении — почти в пять раз, в том числе на 70% в 2024/2025 учебном году. По специальности "Сестринское дело" добавлено больше тысячи мест.В креативных индустриях прием увеличен в 5,5 раза — до шести тысяч мест, по самым востребованным специальностям "Кино- и телепроизводство" запланирован рост бюджетных мест почти в два раза, "Графический дизайнер" — на 70%, "Дизайн" — на 60%. В отрасли "Гостеприимство" бюджетные места увеличились до 4300 мест, в том числе по самым популярным специальностям "Туризм и гостеприимство" — на 65%, "Поварское и кондитерское дело" — на 50%.— А планируется ли ввести какие-то новые направления обучения, отвечающие требованиям времени?— Да, в этом году откроем набор на девять совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда. Среди них веб-разработка, интеллектуальные интегрированные системы, квантовые коммуникации, разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности, техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов.— Важный вопрос — сокращение предметов для сдачи ОГЭ. В этом году выпускники девятых классов, планирующие продолжить обучение на базе СПО, смогут сдать экзамены только по двум предметам — математике и русскому языку — вместо четырех. Что это даст школьникам?— У этого решения есть и активные сторонники, и скептики. Одни считают, что экзамены — это дополнительная мотивация для школьников, другие — что нельзя мотивировать к учебе через экзамены. Третьи рассматривают инициативу как возможность оценить базовые навыки школьников, при этом снизив стресс и освободив время для занятий прикладными предметами, к которым тяготеют конкретные ученики. Я бы назвала этот шаг не столько упрощением, сколько гибким подходом. Ведь подростки очень разные. Кто-то уже к девятому классу сделал свой выбор и хочет как можно быстрее перейти к профессиональной подготовке. Кто-то, наоборот, планирует углубленное изучение отдельных предметов в старших классах. Наша задача — создать максимально благоприятные возможности для получения качественного образования, вне зависимости от того, к чему проявляет склонность конкретный ребенок. Это и предпрофессиональные классы с ориентацией на вуз, и качественное среднее профессиональное образование для ребят, которые чувствуют себя увереннее в области практических знаний.Для многих колледж становится промежуточной ступенью для получения высшего образования. В зависимости от вуза и специальности выпускники могут поступить либо по внутренним экзаменам, либо сдав единый госэкзамен для участия в общем конкурсе. Как раз под этот трек уже с сентября этого года мы запустим отдельную программу в колледжах Москвы для подготовки к сдаче ЕГЭ.Глобальная цель этой инициативы, на мой взгляд, — облегчить выбор, поддержать интерес школьников к быстрому получению профессии и выходу на рынок труда или продолжению обучения в вузе. А дальше уже сам ребенок и его родители решают, какой образовательный трек выбрать.— В Москве отказаться от двух ОГЭ по выбору можно на портале mos.ru. Есть ли уже какие-то первые результаты, сколько школьников приняли решение сдавать два экзамена вместо четырех?— На сегодня почти 25 тысяч девятиклассников выбрали два экзамена вместо четырех. Мы видим, что это абсолютно разные дети, почти треть из них — это школьники с очень высокими образовательными результатами, которые могли бы продолжить обучение в 10 классе. Но при этом они осознанно отдают предпочтение колледжам и практическому образованию.

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https://ria.ru/20250317/vasileva-2005179146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, анастасия ракова , образование, колледжи, москва