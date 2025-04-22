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22 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире? - РИА Новости, 22.04.2025
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10:09 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/prazdnik-2012658224.html
22 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
22 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире? - РИА Новости, 22.04.2025
22 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
22 апреля 2025 года в России отмечается День рождения Ленина, День старого программиста, Международный день Матери-Земли. Какие еще профессиональные и... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T10:09:00+03:00
2025-04-22T10:09:00+03:00
какой сегодня праздник
россия
праздники
религиозные праздники
владимир ленин (владимир ульянов)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. 22 апреля 2025 года в России отмечается День рождения Ленина, День старого программиста, Международный день Матери-Земли. Какие еще профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события в мире, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России22 апреля 2025 года исполняется 155 лет со дня рождения Владимира Ленина. Идейный вдохновитель Октябрьской революции 1917 года, советский государственный и политический деятель, основатель Коммунистической партии и Советского социалистического государства в России – В.И. Ленин родился в 1870 году.Профессиональный праздникНесмотря на то, что IT-специалисты отметят свой официальный праздник в 256-й календарный день - 13 сентября 2025 года, сегодня работники IT-сферы отмечают День старого программиста. Изначально праздник приходился именно на 22 апреля, а с 2009 года президент Дмитрий Медведев подписал указ об установлении торжества в 256-й день от начала года.Церковный праздникУ верующих 22 апреля 2025 года продолжается пасхальная неделя. Православная церковь в этот день чтит память мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского). Праздник иконы Божией Матери Цесарской, которая известна многочисленными чудотворениями.Это также день почитания памяти:Народный праздникПо народному календарю, 22 апреля именуют днем Вадима Ключника. Наши предки в этот день отправлялись к природным источникам, старались навести там порядок и набрать целебной воды, которую натощак давали пить всем членам семьи и умываться. По народным поверьям, вода из родника может избавить от многих недугов, если девять раз начитать на не молитву "Отче наш".Нужно аккуратно обращаться с водой, чтобы не пролить ее. Нужно стараться проявлять доброту, помогать нуждающимся и совершать добрые поступки.Запрещается думать о плохом, грустить, завидовать и врать, чтобы избежать тяжелых последствий со здоровьем. Нельзя в этот день заниматься генеральной уборкой, иначе можно вымыть из дома материальное благополучие и здоровье. Не рекомендуется долго спать, а также важно иметь в доме запасы пищи, чтобы не пришлось голодать последующие сорок дней.Какой сегодня праздник в миреМеждународный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) ежегодно отмечают 22 апреля по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) с 2009 года. Главная цель мероприятий в честь праздника – привлечение внимания общественности к экологическим проблемам на планете: изменение климата, загрязнение окружающей среды, засорение морей и океанов и другие факторы, которые ускоряют разрушение планеты.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 22 апреля в разные годы:1370 – во Франции началось строительство Бастилии.1814 – в Санкт-Петербурге прогремел праздничный салют в честь победы над Наполеоном и подписания мирного договора с Францией.1832 – по указу российского императора Николая I учреждено Российское Министерство иностранных дел.1863 – состоялось первое заседание Московской городской думы.1864 – в Финском заливе спущено на воду первое в мире паровое судно ледокольного типа "Пайлот".1929 – возобновлено издание "Литературной газеты".1930 – Великобритания, Япония и США подписали Лондонский морской договор.1931 – Совет народных комиссаров СССР принял постановление о советском гражданстве.1939 – Джеффри Стефенсон совершил первый полет через пролив Ла-Манш на планере Слингсби "Галл".1941 – Архип Люлька представил заявку на изобретение двухконтурного турбореактивного двигателя.1945 – в ходе Берлинской операции передовые части РККА вошли в столицу III рейха и начали готовить штурм Берлина.1964 – организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-13" под руководством А.Я. Бузуева, В.Ф. Дубовцева и Ю.Л. Назинцева.1967 – группа Pink Floyd впервые попала в английский хит-парад с песней "Arnold Layne".1969 – в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.Джон Уинстон Леннон официально изменил имя на Джон Уинстон Оно Леннон.1970 – проведена первая акция по инициативе общественности США, закреплённая позднее Генеральной Ассамблеей ООН как Международный день Матери-Земли.1972 – Сильвия Кук и Джон Файерфакс первыми пересекшие на гребной лодке Тихий океан, прибыли в Австралию. В море они находились в течение 362 дней.1980 – Канада объявила о своём бойкоте Московских Олимпийских игр.1991 – в Нью-Йорке начал вещание еврейский кабельный телеканал "Шалом, Америка".1993 – вышла первая версия веб-браузера Mosaic.Кто из известных людей родился 22 апреляВ этот день родились:1870 – Владимир Ульянов-Ленин, российский революционер, теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель.1899 – Владимир Набоков, русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед, энтомолог, автор романов "Лолита", "Дар", "Приглашение на казнь" и др.1933 – Валерий Усков, советский и российский кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР.1964 – Игорь Данилов, российский программист, создатель антивируса Dr. Web.1966 – братья-близнецы Владимир и Юрий Торсуев, советские и российские киноактеры ("Приключения Электроника" и др.).1976 – Елена Серова, российский космонавт-испытатель, герой Российской Федерации, политический деятель.1982 – Кака (Рикарду Изексон дус Сантус Лейти), бразильский футболист, чемпион мира 2002 года.1986 – Эмбер Херд, американская актриса кино и телевидения.1989 – Яспер Силлессен, нидерландский футболист, вратарь.1994 – Юлия Каримова, российская спортсменка, выступающая в стрельбе из винтовки, бронзовая медалистка Олимпиады, победительница Чемпионата Европы в командном и личном зачетах.1996 – Тамерлан Башаев, российский дзюдоист и самбист, чемпион России, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата мира.1999 – Алекс Кольядо, испанский футболист, полузащитник клуба "Реал Бетис", выступающий на правах аренды за клуб "Аль-Холуд".Именины22 апреля именины отмечают: Вадим, Марфа, Гавриил.
https://ria.ru/20250401/aprel-1850146783.html
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какой сегодня праздник, россия, праздники, религиозные праздники, владимир ленин (владимир ульянов)
Какой сегодня праздник, Россия, Праздники, Религиозные праздники, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
22 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 22 апреля в России и в мире по календарю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКакой сегодня праздник 22 апреля
Какой сегодня праздник 22 апреля - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Какой сегодня праздник 22 апреля
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. 22 апреля 2025 года в России отмечается День рождения Ленина, День старого программиста, Международный день Матери-Земли. Какие еще профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события в мире, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

22 апреля 2025 года исполняется 155 лет со дня рождения Владимира Ленина. Идейный вдохновитель Октябрьской революции 1917 года, советский государственный и политический деятель, основатель Коммунистической партии и Советского социалистического государства в России – В.И. Ленин родился в 1870 году.
Выходные в апреле - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Выходные в апреле 2025 года: как будем работать и отдыхать
1 апреля, 11:20

Профессиональный праздник

Несмотря на то, что IT-специалисты отметят свой официальный праздник в 256-й календарный день - 13 сентября 2025 года, сегодня работники IT-сферы отмечают День старого программиста. Изначально праздник приходился именно на 22 апреля, а с 2009 года президент Дмитрий Медведев подписал указ об установлении торжества в 256-й день от начала года.

Церковный праздник

У верующих 22 апреля 2025 года продолжается пасхальная неделя. Православная церковь в этот день чтит память мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского). Праздник иконы Божией Матери Цесарской, которая известна многочисленными чудотворениями.
Это также день почитания памяти:
  • мученика Гавриила Фомина;
  • преподобномученика Вадима Персидского, архимандрита.
Церковные праздники в апреле - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Церковный календарь на апрель 2025 года: праздники, посты, приметы
5 февраля, 13:28

Народный праздник

По народному календарю, 22 апреля именуют днем Вадима Ключника. Наши предки в этот день отправлялись к природным источникам, старались навести там порядок и набрать целебной воды, которую натощак давали пить всем членам семьи и умываться. По народным поверьям, вода из родника может избавить от многих недугов, если девять раз начитать на не молитву "Отче наш".
Нужно аккуратно обращаться с водой, чтобы не пролить ее. Нужно стараться проявлять доброту, помогать нуждающимся и совершать добрые поступки.
Запрещается думать о плохом, грустить, завидовать и врать, чтобы избежать тяжелых последствий со здоровьем. Нельзя в этот день заниматься генеральной уборкой, иначе можно вымыть из дома материальное благополучие и здоровье. Не рекомендуется долго спать, а также важно иметь в доме запасы пищи, чтобы не пришлось голодать последующие сорок дней.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) ежегодно отмечают 22 апреля по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) с 2009 года. Главная цель мероприятий в честь праздника – привлечение внимания общественности к экологическим проблемам на планете: изменение климата, загрязнение окружающей среды, засорение морей и океанов и другие факторы, которые ускоряют разрушение планеты.
Стеклянный глобус на фоне природы - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Международный день Матери-Земли
22 апреля 2024, 01:46

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 22 апреля в разные годы:
1370 – во Франции началось строительство Бастилии.
1814 – в Санкт-Петербурге прогремел праздничный салют в честь победы над Наполеоном и подписания мирного договора с Францией.
1832 – по указу российского императора Николая I учреждено Российское Министерство иностранных дел.
1863 – состоялось первое заседание Московской городской думы.
1864 – в Финском заливе спущено на воду первое в мире паровое судно ледокольного типа "Пайлот".
1929 – возобновлено издание "Литературной газеты".
1930 – Великобритания, Япония и США подписали Лондонский морской договор.
1931 – Совет народных комиссаров СССР принял постановление о советском гражданстве.
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1939 – Джеффри Стефенсон совершил первый полет через пролив Ла-Манш на планере Слингсби "Галл".
1941 – Архип Люлька представил заявку на изобретение двухконтурного турбореактивного двигателя.
1945 – в ходе Берлинской операции передовые части РККА вошли в столицу III рейха и начали готовить штурм Берлина.
1964 – организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-13" под руководством А.Я. Бузуева, В.Ф. Дубовцева и Ю.Л. Назинцева.
1967 – группа Pink Floyd впервые попала в английский хит-парад с песней "Arnold Layne".
1969 – в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.
Джон Уинстон Леннон официально изменил имя на Джон Уинстон Оно Леннон.
1970 – проведена первая акция по инициативе общественности США, закреплённая позднее Генеральной Ассамблеей ООН как Международный день Матери-Земли.
1972 – Сильвия Кук и Джон Файерфакс первыми пересекшие на гребной лодке Тихий океан, прибыли в Австралию. В море они находились в течение 362 дней.
1980 – Канада объявила о своём бойкоте Московских Олимпийских игр.
1991 – в Нью-Йорке начал вещание еврейский кабельный телеканал "Шалом, Америка".
1993 – вышла первая версия веб-браузера Mosaic.

Кто из известных людей родился 22 апреля

В этот день родились:
1870 – Владимир Ульянов-Ленин, российский революционер, теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛюди на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в день 152-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина
Люди на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в день 152-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Люди на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в день 152-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина
1899 – Владимир Набоков, русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед, энтомолог, автор романов "Лолита", "Дар", "Приглашение на казнь" и др.
1933 – Валерий Усков, советский и российский кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР.
1964 – Игорь Данилов, российский программист, создатель антивируса Dr. Web.
1966 – братья-близнецы Владимир и Юрий Торсуев, советские и российские киноактеры ("Приключения Электроника" и др.).
1976 – Елена Серова, российский космонавт-испытатель, герой Российской Федерации, политический деятель.
© РИА Новости / Роман Соколов | Перейти в медиабанкЧлен основного экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-14М" космонавт Роскосмоса Елена Серова во время примерки скафандра
Член основного экипажа транспортного пилотируемого корабля Союз ТМА-14М космонавт Роскосмоса Елена Серова во время примерки скафандра - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Роман Соколов
Перейти в медиабанк
Член основного экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-14М" космонавт Роскосмоса Елена Серова во время примерки скафандра
1982 – Кака (Рикарду Изексон дус Сантус Лейти), бразильский футболист, чемпион мира 2002 года.
1986 – Эмбер Херд, американская актриса кино и телевидения.
1989 – Яспер Силлессен, нидерландский футболист, вратарь.
1994 – Юлия Каримова, российская спортсменка, выступающая в стрельбе из винтовки, бронзовая медалистка Олимпиады, победительница Чемпионата Европы в командном и личном зачетах.
1996 – Тамерлан Башаев, российский дзюдоист и самбист, чемпион России, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата мира.
1999 – Алекс Кольядо, испанский футболист, полузащитник клуба "Реал Бетис", выступающий на правах аренды за клуб "Аль-Холуд".
Владимир Ленин - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Биография Владимира Ленина
01:00

Именины

22 апреля именины отмечают: Вадим, Марфа, Гавриил.
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Какой сегодня праздникРоссияПраздникиРелигиозные праздникиВладимир Ленин (Владимир Ульянов)
 
 
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