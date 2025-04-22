22 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. 22 апреля 2025 года в России отмечается День рождения Ленина, День старого программиста, Международный день Матери-Земли. Какие еще профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события в мире, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
22 апреля 2025 года исполняется 155 лет со дня рождения Владимира Ленина. Идейный вдохновитель Октябрьской революции 1917 года, советский государственный и политический деятель, основатель Коммунистической партии и Советского социалистического государства в России – В.И. Ленин родился в 1870 году.
Профессиональный праздник
Несмотря на то, что IT-специалисты отметят свой официальный праздник в 256-й календарный день - 13 сентября 2025 года, сегодня работники IT-сферы отмечают День старого программиста. Изначально праздник приходился именно на 22 апреля, а с 2009 года президент Дмитрий Медведев подписал указ об установлении торжества в 256-й день от начала года.
Церковный праздник
У верующих 22 апреля 2025 года продолжается пасхальная неделя. Православная церковь в этот день чтит память мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского). Праздник иконы Божией Матери Цесарской, которая известна многочисленными чудотворениями.
Это также день почитания памяти:
- мученика Гавриила Фомина;
- преподобномученика Вадима Персидского, архимандрита.
Народный праздник
По народному календарю, 22 апреля именуют днем Вадима Ключника. Наши предки в этот день отправлялись к природным источникам, старались навести там порядок и набрать целебной воды, которую натощак давали пить всем членам семьи и умываться. По народным поверьям, вода из родника может избавить от многих недугов, если девять раз начитать на не молитву "Отче наш".
Нужно аккуратно обращаться с водой, чтобы не пролить ее. Нужно стараться проявлять доброту, помогать нуждающимся и совершать добрые поступки.
Запрещается думать о плохом, грустить, завидовать и врать, чтобы избежать тяжелых последствий со здоровьем. Нельзя в этот день заниматься генеральной уборкой, иначе можно вымыть из дома материальное благополучие и здоровье. Не рекомендуется долго спать, а также важно иметь в доме запасы пищи, чтобы не пришлось голодать последующие сорок дней.
Какой сегодня праздник в мире
Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) ежегодно отмечают 22 апреля по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) с 2009 года. Главная цель мероприятий в честь праздника – привлечение внимания общественности к экологическим проблемам на планете: изменение климата, загрязнение окружающей среды, засорение морей и океанов и другие факторы, которые ускоряют разрушение планеты.
Памятные даты в истории
Хроника важных событий, произошедших в мире 22 апреля в разные годы:
1370 – во Франции началось строительство Бастилии.
1814 – в Санкт-Петербурге прогремел праздничный салют в честь победы над Наполеоном и подписания мирного договора с Францией.
1832 – по указу российского императора Николая I учреждено Российское Министерство иностранных дел.
1863 – состоялось первое заседание Московской городской думы.
1864 – в Финском заливе спущено на воду первое в мире паровое судно ледокольного типа "Пайлот".
1929 – возобновлено издание "Литературной газеты".
1930 – Великобритания, Япония и США подписали Лондонский морской договор.
1931 – Совет народных комиссаров СССР принял постановление о советском гражданстве.
1939 – Джеффри Стефенсон совершил первый полет через пролив Ла-Манш на планере Слингсби "Галл".
1941 – Архип Люлька представил заявку на изобретение двухконтурного турбореактивного двигателя.
1945 – в ходе Берлинской операции передовые части РККА вошли в столицу III рейха и начали готовить штурм Берлина.
1964 – организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-13" под руководством А.Я. Бузуева, В.Ф. Дубовцева и Ю.Л. Назинцева.
1967 – группа Pink Floyd впервые попала в английский хит-парад с песней "Arnold Layne".
1969 – в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.
Джон Уинстон Леннон официально изменил имя на Джон Уинстон Оно Леннон.
1970 – проведена первая акция по инициативе общественности США, закреплённая позднее Генеральной Ассамблеей ООН как Международный день Матери-Земли.
1972 – Сильвия Кук и Джон Файерфакс первыми пересекшие на гребной лодке Тихий океан, прибыли в Австралию. В море они находились в течение 362 дней.
1980 – Канада объявила о своём бойкоте Московских Олимпийских игр.
1991 – в Нью-Йорке начал вещание еврейский кабельный телеканал "Шалом, Америка".
1993 – вышла первая версия веб-браузера Mosaic.
Кто из известных людей родился 22 апреля
В этот день родились:
1870 – Владимир Ульянов-Ленин, российский революционер, теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛюди на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в день 152-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина
Люди на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в день 152-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина
1899 – Владимир Набоков, русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед, энтомолог, автор романов "Лолита", "Дар", "Приглашение на казнь" и др.
1933 – Валерий Усков, советский и российский кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР.
1964 – Игорь Данилов, российский программист, создатель антивируса Dr. Web.
1966 – братья-близнецы Владимир и Юрий Торсуев, советские и российские киноактеры ("Приключения Электроника" и др.).
1976 – Елена Серова, российский космонавт-испытатель, герой Российской Федерации, политический деятель.
© РИА Новости / Роман Соколов | Перейти в медиабанкЧлен основного экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-14М" космонавт Роскосмоса Елена Серова во время примерки скафандра
Член основного экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз ТМА-14М" космонавт Роскосмоса Елена Серова во время примерки скафандра
1982 – Кака (Рикарду Изексон дус Сантус Лейти), бразильский футболист, чемпион мира 2002 года.
1986 – Эмбер Херд, американская актриса кино и телевидения.
1989 – Яспер Силлессен, нидерландский футболист, вратарь.
1994 – Юлия Каримова, российская спортсменка, выступающая в стрельбе из винтовки, бронзовая медалистка Олимпиады, победительница Чемпионата Европы в командном и личном зачетах.
1996 – Тамерлан Башаев, российский дзюдоист и самбист, чемпион России, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата мира.
1999 – Алекс Кольядо, испанский футболист, полузащитник клуба "Реал Бетис", выступающий на правах аренды за клуб "Аль-Холуд".
Именины
22 апреля именины отмечают: Вадим, Марфа, Гавриил.
