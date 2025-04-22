22 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. 22 апреля 2025 года в России отмечается День рождения Ленина, День старого программиста, Международный день Матери-Земли. Какие еще профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события в мире, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

22 апреля 2025 года исполняется 155 лет со дня рождения Владимира Ленина. Идейный вдохновитель Октябрьской революции 1917 года, советский государственный и политический деятель, основатель Коммунистической партии и Советского социалистического государства в России – В.И. Ленин родился в 1870 году.

Профессиональный праздник

День старого программиста. Изначально праздник приходился именно на 22 апреля, а с 2009 года президент Дмитрий Медведев подписал указ об установлении торжества в 256-й день от начала года. Несмотря на то, что IT-специалисты отметят свой официальный праздник в 256-й календарный день - 13 сентября 2025 года, сегодня работники IT-сферы отмечаютИзначально праздник приходился именно на 22 апреля, а с 2009 года президент Дмитрий Медведев подписалоб установлении торжества в 256-й день от начала года.

Церковный праздник

У верующих 22 апреля 2025 года продолжается пасхальная неделя. Православная церковь в этот день чтит память мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского). Праздник иконы Божией Матери Цесарской, которая известна многочисленными чудотворениями.

Это также день почитания памяти:

мученика Гавриила Фомина;

мученика Гавриила Фомина; преподобномученика Вадима Персидского, архимандрита.

Народный праздник

По народному календарю, 22 апреля именуют днем Вадима Ключника. Наши предки в этот день отправлялись к природным источникам, старались навести там порядок и набрать целебной воды, которую натощак давали пить всем членам семьи и умываться. По народным поверьям, вода из родника может избавить от многих недугов, если девять раз начитать на не молитву "Отче наш".

Нужно аккуратно обращаться с водой, чтобы не пролить ее. Нужно стараться проявлять доброту, помогать нуждающимся и совершать добрые поступки.

Запрещается думать о плохом, грустить, завидовать и врать, чтобы избежать тяжелых последствий со здоровьем. Нельзя в этот день заниматься генеральной уборкой, иначе можно вымыть из дома материальное благополучие и здоровье. Не рекомендуется долго спать, а также важно иметь в доме запасы пищи, чтобы не пришлось голодать последующие сорок дней.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) ежегодно отмечают 22 апреля по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) с 2009 года. Главная цель мероприятий в честь праздника – привлечение внимания общественности к экологическим проблемам на планете: изменение климата, загрязнение окружающей среды, засорение морей и океанов и другие факторы, которые ускоряют разрушение планеты.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 22 апреля в разные годы:

1370 – во Франции началось строительство Бастилии.

1814 – в Санкт-Петербурге прогремел праздничный салют в честь победы над Наполеоном и подписания мирного договора с Францией.

1832 – по указу российского императора Николая I учреждено Российское Министерство иностранных дел.

1863 – состоялось первое заседание Московской городской думы.

1864 – в Финском заливе спущено на воду первое в мире паровое судно ледокольного типа "Пайлот".

1929 – возобновлено издание "Литературной газеты".

1930 – Великобритания, Япония и США подписали Лондонский морской договор.

1931 – Совет народных комиссаров СССР принял постановление о советском гражданстве.

1939 – Джеффри Стефенсон совершил первый полет через пролив Ла-Манш на планере Слингсби "Галл".

1941 – Архип Люлька представил заявку на изобретение двухконтурного турбореактивного двигателя.

1945 – в ходе Берлинской операции передовые части РККА вошли в столицу III рейха и начали готовить штурм Берлина.

1964 – организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-13" под руководством А.Я. Бузуева, В.Ф. Дубовцева и Ю.Л. Назинцева.

1967 – группа Pink Floyd впервые попала в английский хит-парад с песней "Arnold Layne".

1969 – в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.

Джон Уинстон Леннон официально изменил имя на Джон Уинстон Оно Леннон.

1970 – проведена первая акция по инициативе общественности США, закреплённая позднее Генеральной Ассамблеей ООН как Международный день Матери-Земли.

1972 – Сильвия Кук и Джон Файерфакс первыми пересекшие на гребной лодке Тихий океан, прибыли в Австралию. В море они находились в течение 362 дней.

1980 – Канада объявила о своём бойкоте Московских Олимпийских игр.

1991 – в Нью-Йорке начал вещание еврейский кабельный телеканал "Шалом, Америка".

1993 – вышла первая версия веб-браузера Mosaic.

Кто из известных людей родился 22 апреля

В этот день родились:

Владимир Ульянов-Ленин , российский революционер, теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель. 1870 –, российский революционер, теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель.

1899 – Владимир Набоков, русский и американский писатель, поэт, переводчик, литературовед, энтомолог, автор романов "Лолита", "Дар", "Приглашение на казнь" и др.

Валерий Усков , советский и российский кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР. 1933 –, советский и российский кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР.

1964 – Игорь Данилов, российский программист, создатель антивируса Dr. Web.

1966 – братья-близнецы Владимир и Юрий Торсуев, советские и российские киноактеры ("Приключения Электроника" и др.).

Елена Серова , российский космонавт-испытатель, герой Российской Федерации, политический деятель. 1976 –, российский космонавт-испытатель, герой Российской Федерации, политический деятель.

1982 – Кака (Рикарду Изексон дус Сантус Лейти), бразильский футболист, чемпион мира 2002 года.

1986 – Эмбер Херд, американская актриса кино и телевидения.

1989 – Яспер Силлессен, нидерландский футболист, вратарь.

Юлия Каримова , российская спортсменка, выступающая в стрельбе из винтовки, бронзовая медалистка Олимпиады, победительница Чемпионата Европы в командном и личном зачетах. 1994 –, российская спортсменка, выступающая в стрельбе из винтовки, бронзовая медалистка Олимпиады, победительница Чемпионата Европы в командном и личном зачетах.

1996 – Тамерлан Башаев, российский дзюдоист и самбист, чемпион России, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата мира.

Алекс Кольядо , испанский футболист, полузащитник клуба "Реал Бетис", выступающий на правах аренды за клуб "Аль-Холуд". 1999 –, испанский футболист, полузащитник клуба "Реал Бетис", выступающий на правах аренды за клуб "Аль-Холуд".

Именины