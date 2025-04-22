https://ria.ru/20250422/pmef-2012635485.html

Названа цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ

Названа цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ - РИА Новости, 22.04.2025

Названа цена самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ

Проживание по специальным тарифам в гостиницах для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года в самом дешевом варианте... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T02:29:00+03:00

2025-04-22T02:29:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Проживание по специальным тарифам в гостиницах для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025 года в самом дешевом варианте будет стоить 8,9 тысячи рублей за ночь, а в самом дорогом - 1,114 миллиона рублей, выяснило РИА Новости.ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге.Согласно данным, которые имеются в распоряжении РИА Новости, самый дешевый вариант для проживания, который предлагают для размещения на период проведения ПМЭФ в 2025 году стоит 8,9 тысячи рублей за ночь при одноместном размещении в студии тарифа "стандарт". Двухместное размещение в этих же апартаментах обойдется в 9,8 тысячи рублей. За эту цену можно получить квартиру в миниатюре с полноценной кухней, оборудованной варочной панелью, холодильником и посудой, обеденной зоной и ванной комнатой.Самый дорогой номер стоит 1,114 миллиона рублей за одну ночь при одноместном размещении и 1,117 миллиона рублей при двухместном размещении. За эту цену участник получает жилплощадь от 106 квадратных метров, джакузи, гидромассажный душ и полный пакет услуг для люксов.В отделе бронирования отметили, что каждый отель имеет обязательный период для брони. Как правило, он составляет 3-4 дня на временной промежуток с 17 по 22 июня. Однако есть отели, которые можно забронировать на 1-2 суток.

https://ria.ru/20250418/sostav-2011960740.html

https://ria.ru/20250416/pmef-2011486415.html

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пмэф, санкт-петербург, общество