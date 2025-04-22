https://ria.ru/20250422/ploschadka-2012738025.html
Площадка проведения ПМЭФ увеличится в 2026 году
Площадка проведения ПМЭФ увеличится в 2026 году - РИА Новости, 22.04.2025
Площадка проведения ПМЭФ увеличится в 2026 году
Площадка проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) увеличится в 2026 году, сообщил заместитель директора Фонда "Росконгресс",... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:41:00+03:00
2025-04-22T14:41:00+03:00
2025-04-22T14:41:00+03:00
экономика
коммерческая недвижимость
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санкт-петербург
фонд "росконгресс"
пмэф
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Площадка проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) увеличится в 2026 году, сообщил заместитель директора Фонда "Росконгресс", директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков. "В целом площадка Петербургского международного экономического форума увеличится в следующем году за счет внешних площадей на несколько тысяч десятков квадратных метров", - сказал Вальков в ходе совместного брифинга МИД России и "Росконгресса" по проводимым в I полугодии 2025 года международным мероприятиям. Замдиректора фонда подчеркнул, что "Росконгресс" видит повышенный спрос к инфраструктуре форума. "Поэтому развиваем ее (инфраструктуру ПМЭФ - ред.), чтобы участие ваше прошло максимально эффективно", - добавил Вальков. ПМЭФ-2025 пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250422/roskongress-2012679080.html
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экономика, коммерческая недвижимость, россия, санкт-петербург, фонд "росконгресс", пмэф
Экономика, Коммерческая недвижимость, Россия, Санкт-Петербург, Фонд "Росконгресс", ПМЭФ
Площадка проведения ПМЭФ увеличится в 2026 году
Вальков: площадка проведения ПМЭФ увеличится в 2026 году