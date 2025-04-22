https://ria.ru/20250422/ploschadka-2012738025.html

Площадка проведения ПМЭФ увеличится в 2026 году

Площадка проведения ПМЭФ увеличится в 2026 году - РИА Новости, 22.04.2025

Площадка проведения ПМЭФ увеличится в 2026 году

Площадка проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) увеличится в 2026 году, сообщил заместитель директора Фонда "Росконгресс",... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:41:00+03:00

2025-04-22T14:41:00+03:00

2025-04-22T14:41:00+03:00

экономика

коммерческая недвижимость

россия

санкт-петербург

фонд "росконгресс"

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152126/58/1521265845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25166948aa5c6cf7cab59404c2550b1d.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Площадка проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) увеличится в 2026 году, сообщил заместитель директора Фонда "Росконгресс", директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков. "В целом площадка Петербургского международного экономического форума увеличится в следующем году за счет внешних площадей на несколько тысяч десятков квадратных метров", - сказал Вальков в ходе совместного брифинга МИД России и "Росконгресса" по проводимым в I полугодии 2025 года международным мероприятиям. Замдиректора фонда подчеркнул, что "Росконгресс" видит повышенный спрос к инфраструктуре форума. "Поэтому развиваем ее (инфраструктуру ПМЭФ - ред.), чтобы участие ваше прошло максимально эффективно", - добавил Вальков. ПМЭФ-2025 пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250422/roskongress-2012679080.html

https://ria.ru/20250422/pmef-2012635485.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, коммерческая недвижимость, россия, санкт-петербург, фонд "росконгресс", пмэф