https://ria.ru/20250422/peterburg-2012720066.html

Синоптики рассказали о погоде в Петербурге к концу недели

Синоптики рассказали о погоде в Петербурге к концу недели - РИА Новости, 22.04.2025

Синоптики рассказали о погоде в Петербурге к концу недели

Снег и мокрый снег ожидаются в Санкт-Петербурге, начиная с пятницы, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:37:00+03:00

2025-04-22T13:37:00+03:00

2025-04-22T13:37:00+03:00

общество

санкт-петербург

александр колесов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Снег и мокрый снег ожидаются в Санкт-Петербурге, начиная с пятницы, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Уже... 24 апреля с северными ветрами к нам начнет заходить такой холодный воздух, что сложатся все условия для выпадения осадков в виде мокрого снега и снега. Сами осадки придут к нам днем в пятницу, 25 апреля, и будут сохраняться по воскресенье", – написал он в своем Telegram-канале. Как уточнил синоптик, снег будет идти "отдельными зарядами" и быстро таять, поскольку дневная температура при этом составит +5-7 градусов. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 12 градусов тепла, облачно с прояснениями.

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общество, санкт-петербург, александр колесов