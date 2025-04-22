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Синоптики рассказали о погоде в Петербурге к концу недели - РИА Новости, 22.04.2025
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13:37 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/peterburg-2012720066.html
Синоптики рассказали о погоде в Петербурге к концу недели
Синоптики рассказали о погоде в Петербурге к концу недели - РИА Новости, 22.04.2025
Синоптики рассказали о погоде в Петербурге к концу недели
Снег и мокрый снег ожидаются в Санкт-Петербурге, начиная с пятницы, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:37:00+03:00
2025-04-22T13:37:00+03:00
общество
санкт-петербург
александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Снег и мокрый снег ожидаются в Санкт-Петербурге, начиная с пятницы, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Уже... 24 апреля с северными ветрами к нам начнет заходить такой холодный воздух, что сложатся все условия для выпадения осадков в виде мокрого снега и снега. Сами осадки придут к нам днем в пятницу, 25 апреля, и будут сохраняться по воскресенье", – написал он в своем Telegram-канале. Как уточнил синоптик, снег будет идти "отдельными зарядами" и быстро таять, поскольку дневная температура при этом составит +5-7 градусов. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 12 градусов тепла, облачно с прояснениями.
https://ria.ru/20250422/moskva-2012718867.html
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общество, санкт-петербург, александр колесов
Общество, Санкт-Петербург, Александр Колесов
Синоптики рассказали о погоде в Петербурге к концу недели

Синоптик Колесов: снег и мокрый снег ожидаются в Петербурге с пятницы

© РИА Новости / Алексей ДаничевСнегопад в Петербурге
Снегопад в Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Снегопад в Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Снег и мокрый снег ожидаются в Санкт-Петербурге, начиная с пятницы, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Уже... 24 апреля с северными ветрами к нам начнет заходить такой холодный воздух, что сложатся все условия для выпадения осадков в виде мокрого снега и снега. Сами осадки придут к нам днем в пятницу, 25 апреля, и будут сохраняться по воскресенье", – написал он в своем Telegram-канале.
Как уточнил синоптик, снег будет идти "отдельными зарядами" и быстро таять, поскольку дневная температура при этом составит +5-7 градусов.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 12 градусов тепла, облачно с прояснениями.
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