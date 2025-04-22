https://ria.ru/20250422/peterburg-2012720066.html
Синоптики рассказали о погоде в Петербурге к концу недели
Синоптики рассказали о погоде в Петербурге к концу недели - РИА Новости, 22.04.2025
Синоптики рассказали о погоде в Петербурге к концу недели
Снег и мокрый снег ожидаются в Санкт-Петербурге, начиная с пятницы, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:37:00+03:00
2025-04-22T13:37:00+03:00
2025-04-22T13:37:00+03:00
общество
санкт-петербург
александр колесов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50077/27/500772750_0:73:1000:636_1920x0_80_0_0_cc336a670c2b91cb059e91fa1352f1a6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Снег и мокрый снег ожидаются в Санкт-Петербурге, начиная с пятницы, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Уже... 24 апреля с северными ветрами к нам начнет заходить такой холодный воздух, что сложатся все условия для выпадения осадков в виде мокрого снега и снега. Сами осадки придут к нам днем в пятницу, 25 апреля, и будут сохраняться по воскресенье", – написал он в своем Telegram-канале. Как уточнил синоптик, снег будет идти "отдельными зарядами" и быстро таять, поскольку дневная температура при этом составит +5-7 градусов. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 12 градусов тепла, облачно с прояснениями.
https://ria.ru/20250422/moskva-2012718867.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50077/27/500772750_28:0:972:708_1920x0_80_0_0_82613d8f323cbafd3747749bfc2d0dbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, александр колесов
Общество, Санкт-Петербург, Александр Колесов
Синоптики рассказали о погоде в Петербурге к концу недели
Синоптик Колесов: снег и мокрый снег ожидаются в Петербурге с пятницы