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Кремль предупредит об очередном визите Уиткоффа, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2025
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12:22 22.04.2025 (обновлено: 12:25 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/peskov-2012704214.html
Кремль предупредит об очередном визите Уиткоффа, заявил Песков
Кремль предупредит об очередном визите Уиткоффа, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2025
Кремль предупредит об очередном визите Уиткоффа, заявил Песков
Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию, если он состоится, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:22:00+03:00
2025-04-22T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию, если он состоится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Когда этот визит состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.
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в мире, политика, россия, санкт-петербург, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Политика, Россия, Санкт-Петербург, США, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Кремль предупредит об очередном визите Уиткоффа, заявил Песков

Песков: Кремль предупредит об очередном визите Уиткоффа

© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Специальный посланник США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию, если он состоится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Когда этот визит состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.
 
В миреПолитикаРоссияСанкт-ПетербургСШАСтив УиткоффДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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