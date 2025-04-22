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Кремль предупредит об очередном визите Уиткоффа, заявил Песков

Кремль предупредит об очередном визите Уиткоффа, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2025

Кремль предупредит об очередном визите Уиткоффа, заявил Песков

Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию, если он состоится, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:22:00+03:00

2025-04-22T12:22:00+03:00

2025-04-22T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кремль проинформирует об очередном визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию, если он состоится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Когда этот визит состоится, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин 11 апреля встретился с Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.

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в мире, политика, россия, санкт-петербург, сша, стив уиткофф, дмитрий песков, дональд трамп