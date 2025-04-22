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Путин и султан Омана отметили важность соблюдения Устава ООН - РИА Новости, 22.04.2025
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17:52 22.04.2025 (обновлено: 18:02 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/oon-2012805091.html
Путин и султан Омана отметили важность соблюдения Устава ООН
Путин и султан Омана отметили важность соблюдения Устава ООН - РИА Новости, 22.04.2025
Путин и султан Омана отметили важность соблюдения Устава ООН
Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид отметили важность уважения Устава ООН и разрешения конфликтов и кризисов... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид отметили важность уважения Устава ООН и разрешения конфликтов и кризисов политико-дипломатическими средствами. Совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида в Россию 21–22 апреля опубликовано на сайте Кремля. "Лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем, сделав акцент на важности разрешения конфликтов и кризисов политико-дипломатическими средствами и уважения норм международного права и Устава ООН", - говорится в заявлении.
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в мире, россия, оман, владимир путин, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Россия, Оман, Владимир Путин, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Путин и султан Омана отметили важность соблюдения Устава ООН

Путин и султан Омана отметили важность уважения Устава ООН и разрешения кризисов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид на церемонии подписания документов по итогам встречи в Москве. 22 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид на церемонии подписания документов по итогам встречи в Москве. 22 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид на церемонии подписания документов по итогам встречи в Москве. 22 апреля 2025
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид отметили важность уважения Устава ООН и разрешения конфликтов и кризисов политико-дипломатическими средствами.
Совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида в Россию 21–22 апреля опубликовано на сайте Кремля.
«
"Лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем, сделав акцент на важности разрешения конфликтов и кризисов политико-дипломатическими средствами и уважения норм международного права и Устава ООН", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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В миреРоссияОманВладимир ПутинООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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