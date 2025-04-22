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Путин и султан Омана отметили важность соблюдения Устава ООН

Путин и султан Омана отметили важность соблюдения Устава ООН - РИА Новости, 22.04.2025

Путин и султан Омана отметили важность соблюдения Устава ООН

Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид отметили важность уважения Устава ООН и разрешения конфликтов и кризисов... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:52:00+03:00

2025-04-22T17:52:00+03:00

2025-04-22T18:02:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид отметили важность уважения Устава ООН и разрешения конфликтов и кризисов политико-дипломатическими средствами. Совместное заявление по итогам государственного визита султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида в Россию 21–22 апреля опубликовано на сайте Кремля. "Лидеры обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем, сделав акцент на важности разрешения конфликтов и кризисов политико-дипломатическими средствами и уважения норм международного права и Устава ООН", - говорится в заявлении.

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в мире, россия, оман, владимир путин, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году