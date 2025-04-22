Рейтинг@Mail.ru
Путин и султан Омана завершили встречу в узком составе - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 22.04.2025 (обновлено: 16:03 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/oman-2012760207.html
Путин и султан Омана завершили встречу в узком составе
Путин и султан Омана завершили встречу в узком составе - РИА Новости, 22.04.2025
Путин и султан Омана завершили встречу в узком составе
Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид после завершения встречи в узком составе продолжат переговоры с участием делегаций,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:58:00+03:00
2025-04-22T16:03:00+03:00
оман
владимир путин
хейсам бен тарик аль саид
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012734696_0:155:1280:875_1920x0_80_0_0_22f2162f01c14a52c47c28036fcb0161.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид после завершения встречи в узком составе продолжат переговоры с участием делегаций, сообщила пресс-служба Кремля."По завершении встречи Владимира Путина и Султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида главы государств продолжат переговоры в расширенном составе с участием делегаций", - говорится в сообщении.В составе российской делегации - помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, советник президента РФ Игорь Левитин, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр транспорта РФ Роман Старовойт, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, глава Татарстана Рустам Минниханов, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
https://ria.ru/20250422/putin-2012735571.html
оман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012734696_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3a4ec9d06ba46ef437ceb137fdf419a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оман, владимир путин, хейсам бен тарик аль саид, в мире
Оман, Владимир Путин, Хейсам бен Тарик Аль Саид, В мире
Путин и султан Омана завершили встречу в узком составе

Путин и султан Омана продолжат встречу с участием делегаций

© Фото : Кремль. Новости/TelegramПрезидент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Кремль. Новости/Telegram
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид после завершения встречи в узком составе продолжат переговоры с участием делегаций, сообщила пресс-служба Кремля.
"По завершении встречи Владимира Путина и Султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида главы государств продолжат переговоры в расширенном составе с участием делегаций", - говорится в сообщении.
В составе российской делегации - помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, советник президента РФ Игорь Левитин, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр транспорта РФ Роман Старовойт, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, глава Татарстана Рустам Минниханов, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Путин поблагодарил султана Омана за визит в Россию
Вчера, 14:32
 
ОманВладимир ПутинХейсам бен Тарик Аль СаидВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала