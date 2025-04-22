Путин и султан Омана завершили встречу в узком составе
Путин и султан Омана продолжат встречу с участием делегаций
© Фото : Кремль. Новости/TelegramПрезидент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарек Аль Саид во время встречи в Москве
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид после завершения встречи в узком составе продолжат переговоры с участием делегаций, сообщила пресс-служба Кремля.
"По завершении встречи Владимира Путина и Султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида главы государств продолжат переговоры в расширенном составе с участием делегаций", - говорится в сообщении.
В составе российской делегации - помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, советник президента РФ Игорь Левитин, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр транспорта РФ Роман Старовойт, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, глава Татарстана Рустам Минниханов, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.