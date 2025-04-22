https://ria.ru/20250422/obvinenie-2012755766.html

В Дагестане женщине, жестоко избившей дочь, предъявили новое обвинение

В Дагестане женщине, жестоко избившей дочь, предъявили новое обвинение - РИА Новости, 22.04.2025

В Дагестане женщине, жестоко избившей дочь, предъявили новое обвинение

Жительнице Каспийска, жестоко избившей свою трехлетнюю дочь, после чего врачи месяц боролись за жизнь ребенка, предъявлено обвинение в умышленном причинении... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:45:00+03:00

2025-04-22T15:45:00+03:00

2025-04-22T15:45:00+03:00

происшествия

республика дагестан

каспийск

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МАХАЧКАЛА, 22 апр - РИА Новости. Жительнице Каспийска, жестоко избившей свою трехлетнюю дочь, после чего врачи месяц боролись за жизнь ребенка, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану. В марте против жительницы Каспийска возбудили уголовного дела по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ). По данным следствия, 20 марта она избила трехлетнюю дочь, ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В больнице девочка впала в кому. В понедельник в минздраве Дагестана сообщили РИА Новости, что ребенок скончался в реанимации. "После смерти ребенка следователи предъявили женщине новое обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы", – говорится в сообщении. Ранее в прокуратуре Дагестана сообщили РИА Новости, что у подозреваемой четверо детей, она проживала с ними и с гражданским мужем в съемной квартире. Уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова сообщила РИА Новости, что дети женщины переданы под опеку в другую семью.

https://ria.ru/20250414/ingushetiya-2011181972.html

каспийск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика дагестан, каспийск