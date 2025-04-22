В Дагестане женщине, жестоко избившей дочь, предъявили новое обвинение
Жительнице Каспийска, избившей трехлетнюю дочь, предъявили новое обвинение
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 апр - РИА Новости. Жительнице Каспийска, жестоко избившей свою трехлетнюю дочь, после чего врачи месяц боролись за жизнь ребенка, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
В марте против жительницы Каспийска возбудили уголовного дела по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт "б" части 2 статьи 111 УК РФ). По данным следствия, 20 марта она избила трехлетнюю дочь, ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В больнице девочка впала в кому. В понедельник в минздраве Дагестана сообщили РИА Новости, что ребенок скончался в реанимации.
«
"После смерти ребенка следователи предъявили женщине новое обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы", – говорится в сообщении.
Ранее в прокуратуре Дагестана сообщили РИА Новости, что у подозреваемой четверо детей, она проживала с ними и с гражданским мужем в съемной квартире. Уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова сообщила РИА Новости, что дети женщины переданы под опеку в другую семью.