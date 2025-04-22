https://ria.ru/20250422/nauka-2012568278.html

В России смогли получить чистое топливо с помощью Солнца

В России смогли получить чистое топливо с помощью Солнца - РИА Новости, 22.04.2025

В России смогли получить чистое топливо с помощью Солнца

Ускорить получение экологически чистого топлива – водорода – из растительных отходов смогли специалисты Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН. Для... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T07:00:00+03:00

2025-04-22T07:00:00+03:00

2025-04-22T07:00:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Ускорить получение экологически чистого топлива – водорода – из растительных отходов смогли специалисты Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН. Для этого они создали новый катализатор, способствующий более эффективному выделению водорода из воды или растительной массы под воздействием света (например, солнечных лучей), рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского научного фонда.Сжигание нефтепродуктов, газа и угля — причина выбросов парниковых газов, которые "замутняют" атмосферу Земли, и не дают поверхности нашей планеты остывать, приводя к глобальному потеплению. Поэтому команды исследователей работают над альтернативными видами энергоносителей, при взаимодействии которых с кислородом получались бы безвредные для планеты и ее жителей вещества, уточнили эксперты.Одним из перспективных топлив специалисты называют водород (Н2), при сжигании которого единственным продуктом является вода. Получать его возможно из той же воды. Но реакции разложения ее молекул идут очень медленно, поэтому получение водорода таким способом невыгодно. Для ускорения фотолиза (разложения вещества под воздействием света) воды и простых органических молекул используются катализаторы, а в пространство, где происходит реакция, вносятся простые спирты – метиловый или этиловый, говорится в сообщении РНФ.Исследователи Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН создали новый катализатор для получения водорода из воды и органических соединений, а также предложили способ повышения эффективности его работы. Сам материал состоит из углерода и азота – безопасных для живой природы химических элементов. Для придания материалу каталитических свойств на его поверхность добавлены частицы платины с последующей обработкой перекисью водорода."Предложенный нами метод важен для разработки безопасных для человека и окружающей среды фотокатализаторов для "зеленой" энергетики. В частности, исследованные соединения позволяют получать водород, используя только возобновляемые источники энергии: воду, растительную биомассу и солнечный свет", — приводятся в сообщении слова руководителя проекта, научного сотрудника отдела гетерогенного катализа Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН Анны Куренковой.По словам авторов разработки, их метод повысил эффективность катализатора в 9,5 раз при обработке этанола. Также обнаружена и измерена активность полученных материалов относительно водных растворов основного структурного блока растительной массы — глюкозы. Оказалось, что гидротермальная обработка материала перекисью водорода дает возможность получать "зеленое" топливо из этой сложной по составу органической молекулы.Это говорит о том, что новый катализатор после гидротермальной обработки могут применяться для получения водорода из самого разного сырья, считают специалисты Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН.Результаты исследования представлены в Applied Surface Science. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

https://ri.ria.ru/20250306/nauka-2003201140.html

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