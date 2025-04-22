https://ria.ru/20250422/moldaviya-2012751188.html
Спикеру парламента Гагаузии запретили выезд из Молдавии
Спикеру парламента Гагаузии запретили выезд из Молдавии - РИА Новости, 22.04.2025
Спикеру парламента Гагаузии запретили выезд из Молдавии
Спикер парламента Гагаузской автономии в составе Молдавии Дмитрий Константинов подтвердил РИА Новости, что ему два месяца запрещено покидать территорию... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:29:00+03:00
2025-04-22T15:29:00+03:00
2025-04-22T16:05:00+03:00
молдавия
гагаузия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941344737_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_29b88e220bbf2a2275333d8de03ff104.jpg
КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. Спикер парламента Гагаузской автономии в составе Молдавии Дмитрий Константинов подтвердил РИА Новости, что ему два месяца запрещено покидать территорию республики даже ради лечения.Ранее издание Gagauzia 24 сообщило в своем Telegram-канале, что председателю парламента автономии в прокуратуре вынесли запрет о том, что он не может покидать страну."Сегодня пришло уведомление из нашей прокуратуры, что мне два месяца нельзя покидать страну. Я ранее неоднократно пытался выехать за пределы страны для прохождения лечения, однако мне это не позволяли. Я написал генеральному прокурору, но ответа так и не получил. А сегодня вот в нашей прокуратуре получили уведомление, что мне запрещено покидать страну в течение двух месяцев. Политический беспредел", — сказал Константинов.По словам председателя парламента Гагаузии, в Кишиневе его обвиняют в незаконном присвоении частного спиртзавода. "Это ложь, это дело лопнет в суде", - добавил он.Ранее Константинов неоднократно отвергал обвинения, выдвинутые против него в уголовном деле о якобы имевшем место мошенничестве. Парламентарий публично заявлял о давлении на региональных политиков, выступающих с критикой официального Кишинева.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.С неугодными СМИ власти Молдавии разобрались еще в 2023 году – тогда были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250417/gagauziya-2011768707.html
https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011254887.html
https://ria.ru/20250404/gutsul-2009422706.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941344737_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_a1cf4d6811699fdb36fd5ffcff33b566.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, гагаузия, в мире
Молдавия, Гагаузия, В мире
Спикеру парламента Гагаузии запретили выезд из Молдавии
Спикеру парламента Гагаузии Константинову запретили выезд из Молдавии
КИШИНЕВ, 22 апр — РИА Новости. Спикер парламента Гагаузской автономии в составе Молдавии Дмитрий Константинов подтвердил РИА Новости, что ему два месяца запрещено покидать территорию республики даже ради лечения.
Ранее издание Gagauzia 24 сообщило в своем Telegram-канале, что председателю парламента автономии в прокуратуре вынесли запрет о том, что он не может покидать страну.
"Сегодня пришло уведомление из нашей прокуратуры, что мне два месяца нельзя покидать страну. Я ранее неоднократно пытался выехать за пределы страны для прохождения лечения, однако мне это не позволяли. Я написал генеральному прокурору, но ответа так и не получил. А сегодня вот в нашей прокуратуре получили уведомление, что мне запрещено покидать страну в течение двух месяцев. Политический беспредел", — сказал Константинов
.
По словам председателя парламента Гагаузии, в Кишиневе его обвиняют в незаконном присвоении частного спиртзавода. "Это ложь, это дело лопнет в суде", - добавил он.
Ранее Константинов неоднократно отвергал обвинения, выдвинутые против него в уголовном деле о якобы имевшем место мошенничестве. Парламентарий публично заявлял о давлении на региональных политиков, выступающих с критикой официального Кишинева.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул
, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ власти Молдавии разобрались еще в 2023 году – тогда были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца
", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии
было заблокировано более 100 Telegram-каналов.