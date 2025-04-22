https://ria.ru/20250422/marochko-2012649586.html

Киев активизировал выпуск фейков о ВС России в перемирие, заявил Марочко

Киев активизировал выпуск фейков о ВС России в перемирие, заявил Марочко - РИА Новости, 22.04.2025

Киев активизировал выпуск фейков о ВС России в перемирие, заявил Марочко

Центр информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО) активизировал выдачу фейков о ВС РФ в период пасхального перемирия, заявил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T07:56:00+03:00

2025-04-22T07:56:00+03:00

2025-04-22T07:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

луганская народная республика

андрей марочко

владимир путин

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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Центр информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО) активизировал выдачу фейков о ВС РФ в период пасхального перемирия, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "За время пасхального перемирия активно работал украинский ЦИПсО. В ходе мониторинга ряда западных и украинских СМИ за время пасхального перемирия выявлена масса вбросов с публикациями, в которых дискредитировались ВС РФ", - сообщил Марочко. Он уточнил, что в зоне ответственности ЛНР основная направленность фейков была якобы о нарушении российскими силами режима прекращения огня и активном наступлении. "По характеру публикаций и ресурсов, на которых они были размещены, можно с полной уверенностью говорить о работе украинских ЦИПсО, которые резко активизировались в период пасхального перемирия", - пояснил Марочко. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.

https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2011959894.html

https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011727053.html

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россия, киев, луганская народная республика, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины