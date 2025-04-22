https://ria.ru/20250422/marochko-2012649586.html
Киев активизировал выпуск фейков о ВС России в перемирие, заявил Марочко
Киев активизировал выпуск фейков о ВС России в перемирие, заявил Марочко - РИА Новости, 22.04.2025
Киев активизировал выпуск фейков о ВС России в перемирие, заявил Марочко
Центр информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО) активизировал выдачу фейков о ВС РФ в период пасхального перемирия, заявил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T07:56:00+03:00
2025-04-22T07:56:00+03:00
2025-04-22T07:56:00+03:00
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Центр информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО) активизировал выдачу фейков о ВС РФ в период пасхального перемирия, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "За время пасхального перемирия активно работал украинский ЦИПсО. В ходе мониторинга ряда западных и украинских СМИ за время пасхального перемирия выявлена масса вбросов с публикациями, в которых дискредитировались ВС РФ", - сообщил Марочко. Он уточнил, что в зоне ответственности ЛНР основная направленность фейков была якобы о нарушении российскими силами режима прекращения огня и активном наступлении. "По характеру публикаций и ресурсов, на которых они были размещены, можно с полной уверенностью говорить о работе украинских ЦИПсО, которые резко активизировались в период пасхального перемирия", - пояснил Марочко. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2011959894.html
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россия, киев, луганская народная республика, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев активизировал выпуск фейков о ВС России в перемирие, заявил Марочко
Марочко: Киев активизировал выпуск фейков о ВС России в перемирие
ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Центр информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО) активизировал выдачу фейков о ВС РФ в период пасхального перемирия, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"За время пасхального перемирия активно работал украинский ЦИПсО. В ходе мониторинга ряда западных и украинских СМИ за время пасхального перемирия выявлена масса вбросов с публикациями, в которых дискредитировались ВС РФ", - сообщил Марочко.
Он уточнил, что в зоне ответственности ЛНР основная направленность фейков была якобы о нарушении российскими силами режима прекращения огня и активном наступлении.
"По характеру публикаций и ресурсов, на которых они были размещены, можно с полной уверенностью говорить о работе украинских ЦИПсО, которые резко активизировались в период пасхального перемирия", - пояснил Марочко.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.