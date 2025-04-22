Рейтинг@Mail.ru
Киев активизировал выпуск фейков о ВС России в перемирие, заявил Марочко - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:56 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/marochko-2012649586.html
Киев активизировал выпуск фейков о ВС России в перемирие, заявил Марочко
Киев активизировал выпуск фейков о ВС России в перемирие, заявил Марочко - РИА Новости, 22.04.2025
Киев активизировал выпуск фейков о ВС России в перемирие, заявил Марочко
Центр информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО) активизировал выдачу фейков о ВС РФ в период пасхального перемирия, заявил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T07:56:00+03:00
2025-04-22T07:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
луганская народная республика
андрей марочко
владимир путин
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718938_843:0:2927:1172_1920x0_80_0_0_5d2dc7d3a3ae95593a3d3e4eb8373c9e.jpg
ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Центр информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО) активизировал выдачу фейков о ВС РФ в период пасхального перемирия, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "За время пасхального перемирия активно работал украинский ЦИПсО. В ходе мониторинга ряда западных и украинских СМИ за время пасхального перемирия выявлена масса вбросов с публикациями, в которых дискредитировались ВС РФ", - сообщил Марочко. Он уточнил, что в зоне ответственности ЛНР основная направленность фейков была якобы о нарушении российскими силами режима прекращения огня и активном наступлении. "По характеру публикаций и ресурсов, на которых они были размещены, можно с полной уверенностью говорить о работе украинских ЦИПсО, которые резко активизировались в период пасхального перемирия", - пояснил Марочко. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250418/spetsoperatsiya-2011959894.html
https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011727053.html
россия
киев
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718938_929:0:2892:1472_1920x0_80_0_0_13db3ebbe46941accac0b374c822079b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, луганская народная республика, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев активизировал выпуск фейков о ВС России в перемирие, заявил Марочко

Марочко: Киев активизировал выпуск фейков о ВС России в перемирие

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Центр информационно-психологических операций ВСУ (ЦИПсО) активизировал выдачу фейков о ВС РФ в период пасхального перемирия, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"За время пасхального перемирия активно работал украинский ЦИПсО. В ходе мониторинга ряда западных и украинских СМИ за время пасхального перемирия выявлена масса вбросов с публикациями, в которых дискредитировались ВС РФ", - сообщил Марочко.
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Марочко рассказал о взятии под контроль участка трассы под Купянском
18 апреля, 07:56
Он уточнил, что в зоне ответственности ЛНР основная направленность фейков была якобы о нарушении российскими силами режима прекращения огня и активном наступлении.
"По характеру публикаций и ресурсов, на которых они были размещены, можно с полной уверенностью говорить о работе украинских ЦИПсО, которые резко активизировались в период пасхального перемирия", - пояснил Марочко.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России на Купянском направлении
17 апреля, 07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВладимир ПутинВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала