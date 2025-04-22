https://ria.ru/20250422/lipetsk-2012703744.html

Мультимедийное шоу пройдет в Липецке в День Победы

Мультимедийное шоу пройдет в Липецке в День Победы - РИА Новости, 22.04.2025

Мультимедийное шоу пройдет в Липецке в День Победы

Музыкально-мультимедийное шоу 9 Мая объединит на площади Ленина-Соборной в Липецке лучшие коллективы региона и ведущих отечественных специалистов 3D-мэппинга,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T12:21:00+03:00

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2025-04-22T12:21:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

игорь петренко

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ЛИПЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Музыкально-мультимедийное шоу 9 Мая объединит на площади Ленина-Соборной в Липецке лучшие коллективы региона и ведущих отечественных специалистов 3D-мэппинга, которые создадут трехмерную видеопроекцию истории Великой Победы на зданиях площади, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. По его словам, участие в шоу в День Победы примут более 300 артистов. Ведущим программы выступит актер театра и кино, лауреат Государственной премии России Игорь Петренко. Липчане смогут услышать Симфонический оркестр Липецкой филармонии, солиста Большого театра имени Алишера Навои Султанбека Абдурахимова, солистку Большого театра России Василису Шаплыко, Сводный детский хор Липецкой области и других артистов. Начало программы в 20:30. Посмотреть шоу смогут все желающие. Артамонов отметил, что сценарий программы разработала режиссерско-постановочная группа из Санкт-Петербурга. Выступление дополнят световые картины на зданиях Соборной площади. История самой страшной войны ХХ века начнется с первых военных дней, с речи руководителей страны 22 июля 1941 года и закончится победным маем 1945 года. С помощью архивных документов, стихов, музыки и ярких визуальных образов зрителям расскажут о Елецкой контрнаступательной операции, боях за высоту Огурец и на Тербунсом рубеже, о вкладе предприятий Липецка и Липецкой летной школы в Победу, о героизме людей, многие из которых были удостоены звания Героя Советского Союза. "9 мая – не просто день в истории, а величайшая дата. В этом году мы отмечаем 80-летие Победы – события, положившего отсчет процветанию нашей страны под мирным небом, а не под гнетом оккупантов. Годы наполняют нашу жизнь другими событиями, но значимость этого события остается неизменной", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250418/lipetskaya-2012001512.html

https://ria.ru/20250417/korpus-2011783219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, игорь петренко