Рейтинг@Mail.ru
Мультимедийное шоу пройдет в Липецке в День Победы - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
12:21 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/lipetsk-2012703744.html
Мультимедийное шоу пройдет в Липецке в День Победы
Мультимедийное шоу пройдет в Липецке в День Победы - РИА Новости, 22.04.2025
Мультимедийное шоу пройдет в Липецке в День Победы
Музыкально-мультимедийное шоу 9 Мая объединит на площади Ленина-Соборной в Липецке лучшие коллективы региона и ведущих отечественных специалистов 3D-мэппинга,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:21:00+03:00
2025-04-22T12:21:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
игорь петренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907100511_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a16254929ec14d8390eac0f6e62b50.jpg
ЛИПЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Музыкально-мультимедийное шоу 9 Мая объединит на площади Ленина-Соборной в Липецке лучшие коллективы региона и ведущих отечественных специалистов 3D-мэппинга, которые создадут трехмерную видеопроекцию истории Великой Победы на зданиях площади, сообщил губернатор области Игорь Артамонов. По его словам, участие в шоу в День Победы примут более 300 артистов. Ведущим программы выступит актер театра и кино, лауреат Государственной премии России Игорь Петренко. Липчане смогут услышать Симфонический оркестр Липецкой филармонии, солиста Большого театра имени Алишера Навои Султанбека Абдурахимова, солистку Большого театра России Василису Шаплыко, Сводный детский хор Липецкой области и других артистов. Начало программы в 20:30. Посмотреть шоу смогут все желающие. Артамонов отметил, что сценарий программы разработала режиссерско-постановочная группа из Санкт-Петербурга. Выступление дополнят световые картины на зданиях Соборной площади. История самой страшной войны ХХ века начнется с первых военных дней, с речи руководителей страны 22 июля 1941 года и закончится победным маем 1945 года. С помощью архивных документов, стихов, музыки и ярких визуальных образов зрителям расскажут о Елецкой контрнаступательной операции, боях за высоту Огурец и на Тербунсом рубеже, о вкладе предприятий Липецка и Липецкой летной школы в Победу, о героизме людей, многие из которых были удостоены звания Героя Советского Союза. "9 мая – не просто день в истории, а величайшая дата. В этом году мы отмечаем 80-летие Победы – события, положившего отсчет процветанию нашей страны под мирным небом, а не под гнетом оккупантов. Годы наполняют нашу жизнь другими событиями, но значимость этого события остается неизменной", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250418/lipetskaya-2012001512.html
https://ria.ru/20250417/korpus-2011783219.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907100511_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_72f3d3e10aac590afa68dd29c9d50902.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, игорь петренко
Липецкая область, Игорь Артамонов, Игорь Петренко
Мультимедийное шоу пройдет в Липецке в День Победы

Музыкально-мультимедийное шоу состоится в Липецке в День Победы

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Музыкально-мультимедийное шоу 9 Мая объединит на площади Ленина-Соборной в Липецке лучшие коллективы региона и ведущих отечественных специалистов 3D-мэппинга, которые создадут трехмерную видеопроекцию истории Великой Победы на зданиях площади, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.
По его словам, участие в шоу в День Победы примут более 300 артистов. Ведущим программы выступит актер театра и кино, лауреат Государственной премии России Игорь Петренко. Липчане смогут услышать Симфонический оркестр Липецкой филармонии, солиста Большого театра имени Алишера Навои Султанбека Абдурахимова, солистку Большого театра России Василису Шаплыко, Сводный детский хор Липецкой области и других артистов. Начало программы в 20:30. Посмотреть шоу смогут все желающие.
Липецкая область поделилась опытом подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Липецкая область поделилась опытом подготовки кадров
18 апреля, 11:01
Артамонов отметил, что сценарий программы разработала режиссерско-постановочная группа из Санкт-Петербурга. Выступление дополнят световые картины на зданиях Соборной площади. История самой страшной войны ХХ века начнется с первых военных дней, с речи руководителей страны 22 июля 1941 года и закончится победным маем 1945 года. С помощью архивных документов, стихов, музыки и ярких визуальных образов зрителям расскажут о Елецкой контрнаступательной операции, боях за высоту Огурец и на Тербунсом рубеже, о вкладе предприятий Липецка и Липецкой летной школы в Победу, о героизме людей, многие из которых были удостоены звания Героя Советского Союза.
"9 мая – не просто день в истории, а величайшая дата. В этом году мы отмечаем 80-летие Победы – события, положившего отсчет процветанию нашей страны под мирным небом, а не под гнетом оккупантов. Годы наполняют нашу жизнь другими событиями, но значимость этого события остается неизменной", – сказал Артамонов.
Обновленный корпус в реабилитационном центре Липецкой области - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В реабилитационном центре Липецкой области открыли обновленный корпус
17 апреля, 12:35
 
Липецкая областьИгорь АртамоновИгорь Петренко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала