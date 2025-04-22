https://ria.ru/20250422/lavrov-2012848322.html

Лавров прибыл с визитом в Узбекистан

Лавров прибыл с визитом в Узбекистан - РИА Новости, 22.04.2025

Лавров прибыл с визитом в Узбекистан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Узбекистан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T21:34:00+03:00

2025-04-22T21:34:00+03:00

2025-04-22T21:34:00+03:00

самарканд

ташкент

центральная азия

сергей лавров

шавкат мирзиеев

снг

шос

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САМАРКАНД, 22 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Узбекистан, передает корреспондент РИА Новости. Самолет министра приземлился в аэропорту города Самарканд. Ранее в российском дипведомстве сообщили, что у министра в ходе визита в страну запланированы встречи с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД Бахтиёром Саидовым. Изначально речь шла о посещении Ташкента. Ожидается, что стороны обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, актуальные международные вопросы, тематику региональной безопасности, взаимодействие в форматах СНГ и ШОС, а также Центральная Азия – Россия.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012326865.html

самарканд

ташкент

центральная азия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

самарканд, ташкент, центральная азия, сергей лавров, шавкат мирзиеев, снг, шос