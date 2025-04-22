https://ria.ru/20250422/lavrov-2012848322.html
Лавров прибыл с визитом в Узбекистан
Лавров прибыл с визитом в Узбекистан - РИА Новости, 22.04.2025
Лавров прибыл с визитом в Узбекистан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Узбекистан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:34:00+03:00
2025-04-22T21:34:00+03:00
2025-04-22T21:34:00+03:00
самарканд
ташкент
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сергей лавров
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САМАРКАНД, 22 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Узбекистан, передает корреспондент РИА Новости. Самолет министра приземлился в аэропорту города Самарканд. Ранее в российском дипведомстве сообщили, что у министра в ходе визита в страну запланированы встречи с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД Бахтиёром Саидовым. Изначально речь шла о посещении Ташкента. Ожидается, что стороны обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, актуальные международные вопросы, тематику региональной безопасности, взаимодействие в форматах СНГ и ШОС, а также Центральная Азия – Россия.
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012326865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарканд, ташкент, центральная азия, сергей лавров, шавкат мирзиеев, снг, шос
Самарканд, Ташкент, Центральная Азия, Сергей Лавров, Шавкат Мирзиеев, СНГ, ШОС
Лавров прибыл с визитом в Узбекистан
Лавров прибыл с визитом в Узбекистан, его самолет приземлился с Самарканде