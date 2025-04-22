https://ria.ru/20250422/lag-2012786862.html
Песков рассказал о предстоящем саммите ЛАГ
Песков рассказал о предстоящем саммите ЛАГ - РИА Новости, 22.04.2025
Песков рассказал о предстоящем саммите ЛАГ
Саммит Лиги арабских государств станет представительным и важным мероприятием, точные сроки будут объявлены позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:46:00+03:00
2025-04-22T16:46:00+03:00
2025-04-22T17:04:00+03:00
лига арабских государств
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Саммит Лиги арабских государств станет представительным и важным мероприятием, точные сроки будут объявлены позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в этом году планируется провести саммит арабских стран и России. Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Россия предложила провести саммит Лиги арабских государств в Москве осенью."Это будет осенью. Точные сроки будут называться дополнительно. Но это будет очень-очень представительное и важное мероприятие", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250422/ushakov-2012783416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лига арабских государств, дмитрий песков, в мире
Лига арабских государств, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о предстоящем саммите ЛАГ
Песков: саммит ЛАГ станет представительным и важным мероприятием