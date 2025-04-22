https://ria.ru/20250422/lag-2012786862.html

Песков рассказал о предстоящем саммите ЛАГ

Песков рассказал о предстоящем саммите ЛАГ - РИА Новости, 22.04.2025

Песков рассказал о предстоящем саммите ЛАГ

Саммит Лиги арабских государств станет представительным и важным мероприятием, точные сроки будут объявлены позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:46:00+03:00

2025-04-22T16:46:00+03:00

2025-04-22T17:04:00+03:00

лига арабских государств

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Саммит Лиги арабских государств станет представительным и важным мероприятием, точные сроки будут объявлены позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в этом году планируется провести саммит арабских стран и России. Помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что Россия предложила провести саммит Лиги арабских государств в Москве осенью."Это будет осенью. Точные сроки будут называться дополнительно. Но это будет очень-очень представительное и важное мероприятие", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250422/ushakov-2012783416.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лига арабских государств, дмитрий песков, в мире