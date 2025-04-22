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"Побегут вдогонку". На Украине высказались о планах США по Крыму
"Побегут вдогонку". На Украине высказались о планах США по Крыму - РИА Новости, 22.04.2025
"Побегут вдогонку". На Украине высказались о планах США по Крыму
Признание Соединенными Штатами Крыма российской территорией позволит американским компаниям вести там бизнес, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:57:00+03:00
2025-04-22T18:57:00+03:00
2025-04-22T19:02:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Признание Соединенными Штатами Крыма российской территорией позволит американским компаниям вести там бизнес, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Вопрос признания Крыма российским со стороны США открывает дорогу американскому бизнесу, авиакомпаниям, банкам и их ассоциациям, типа VISA", — написал он.По словам политика, такое решение позволит американским компаниям избежать санкций за ведение бизнеса на территориях, отошедших к России."Кто введет санкции против компании из США? Европа? Это смешно. Скорее, сами побегут вдогонку", — заключил Дубинский.Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщила, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20 процентов территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре".Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012780254.html
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в мире, украина, республика крым, россия, сша, александр дубинский
В мире, Украина, Республика Крым, Россия, США, Александр Дубинский
"Побегут вдогонку". На Украине высказались о планах США по Крыму
Дубинский: признание Крыма российским позволит компаниям из США вести там бизнес