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"Побегут вдогонку". На Украине высказались о планах США по Крыму - РИА Новости, 22.04.2025
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18:57 22.04.2025 (обновлено: 19:02 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/krym-2012821897.html
"Побегут вдогонку". На Украине высказались о планах США по Крыму
"Побегут вдогонку". На Украине высказались о планах США по Крыму - РИА Новости, 22.04.2025
"Побегут вдогонку". На Украине высказались о планах США по Крыму
Признание Соединенными Штатами Крыма российской территорией позволит американским компаниям вести там бизнес, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:57:00+03:00
2025-04-22T19:02:00+03:00
в мире
украина
республика крым
россия
сша
александр дубинский
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Признание Соединенными Штатами Крыма российской территорией позволит американским компаниям вести там бизнес, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Вопрос признания Крыма российским со стороны США открывает дорогу американскому бизнесу, авиакомпаниям, банкам и их ассоциациям, типа VISA", — написал он.По словам политика, такое решение позволит американским компаниям избежать санкций за ведение бизнеса на территориях, отошедших к России."Кто введет санкции против компании из США? Европа? Это смешно. Скорее, сами побегут вдогонку", — заключил Дубинский.Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщила, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20 процентов территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре".Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012780254.html
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в мире, украина, республика крым, россия, сша, александр дубинский
В мире, Украина, Республика Крым, Россия, США, Александр Дубинский
"Побегут вдогонку". На Украине высказались о планах США по Крыму

Дубинский: признание Крыма российским позволит компаниям из США вести там бизнес

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Признание Соединенными Штатами Крыма российской территорией позволит американским компаниям вести там бизнес, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Вопрос признания Крыма российским со стороны США открывает дорогу американскому бизнесу, авиакомпаниям, банкам и их ассоциациям, типа VISA", — написал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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По словам политика, такое решение позволит американским компаниям избежать санкций за ведение бизнеса на территориях, отошедших к России.
"Кто введет санкции против компании из США? Европа? Это смешно. Скорее, сами побегут вдогонку", — заключил Дубинский.
Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщила, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20 процентов территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре".
Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС.
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В миреУкраинаРеспублика КрымРоссияСШААлександр Дубинский
 
 
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