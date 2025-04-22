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В Крыму допустили, что США могут признать полуостров российским - РИА Новости, 22.04.2025
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13:02 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/krym-2012712897.html
В Крыму допустили, что США могут признать полуостров российским
В Крыму допустили, что США могут признать полуостров российским - РИА Новости, 22.04.2025
В Крыму допустили, что США могут признать полуостров российским
Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков допустил, что США в рамках урегулирования украинского конфликта могут пойти на юридическое признание... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:02:00+03:00
2025-04-22T13:02:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков допустил, что США в рамках урегулирования украинского конфликта могут пойти на юридическое признание российского статуса Крыма. Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщила, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре". "Допускаю, что США могут пойти на юридическое признание российского статуса Крыма, относительно киевского режима, то ожидать такого шага от них маловероятно. Все, на что они могут быть способны, – это признание того, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области де-факто российские", - сказал Цеков РИА Новости. При этом, по его словам, с одной стороны признание де-факто лишь "отложит конфликт", а с другой – первый шаг украинской стороны к реальному восприятию действительности. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250419/krym-2012281234.html
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в мире, россия, украина, севастополь, сергей цеков, владимир путин, оон
В мире, Россия, Украина, Севастополь, Сергей Цеков, Владимир Путин, ООН
В Крыму допустили, что США могут признать полуостров российским

Цеков допустил, что США могут признать российский статус Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков допустил, что США в рамках урегулирования украинского конфликта могут пойти на юридическое признание российского статуса Крыма.
Ранее газета New York Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации сообщила, что Киев в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готов отказаться от 20% территорий, пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре".
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"Допускаю, что США могут пойти на юридическое признание российского статуса Крыма, относительно киевского режима, то ожидать такого шага от них маловероятно. Все, на что они могут быть способны, – это признание того, что Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области де-факто российские", - сказал Цеков РИА Новости.
При этом, по его словам, с одной стороны признание де-факто лишь "отложит конфликт", а с другой – первый шаг украинской стороны к реальному восприятию действительности.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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В миреРоссияУкраинаСевастопольСергей ЦековВладимир ПутинООН
 
 
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