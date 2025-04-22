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Петербурженке выплатили компенсацию за гроб не того цвета - РИА Новости, 22.04.2025
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17:42 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/kompensatsiya-2012800714.html
Петербурженке выплатили компенсацию за гроб не того цвета
Петербурженке выплатили компенсацию за гроб не того цвета - РИА Новости, 22.04.2025
Петербурженке выплатили компенсацию за гроб не того цвета
Ритуальное агентство выплатило 120 тысяч рублей компенсации жительнице Санкт-Петербурга, доказавшей в суде, что гроб для ее умершего отца был не того цвета,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:42:00+03:00
2025-04-22T17:42:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Ритуальное агентство выплатило 120 тысяч рублей компенсации жительнице Санкт-Петербурга, доказавшей в суде, что гроб для ее умершего отца был не того цвета, сообщила пресс-служба городского главка ФССП России. По данным ведомства, в июле 2023 года 53-летняя петербурженка обратилась в ритуальное агентство, главным ее требованием было предоставление гроба светлого цвета, поскольку это являлось последней волей ее отца. "В день похорон в морге она увидела, что гроб темного цвета, женщина даже подумала, что сотрудники морга перепутали день похорон и это не их умерший. Однако выяснилось, что изделие темного цвета предоставили работники ритуального агентства, на ее звонки с требованием заменить гроб не отреагировали. Женщине лишь сообщили, что нужного цвета нет в наличии", - отмечается в релизе. Она обратилась в районный суд с заявлением о взыскании с ритуальщиков компенсации морального вреда. "Судебные приставы Московского района Санкт-Петербурга помогли жительнице города получить 120 тысяч рублей компенсации. Петербурженка сумела доказать в суде, что ритуальное агентство не исполнило последнюю волю умершего отца", - говорится в сообщении. Отмечается, что судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства и последствиях неуплаты задолженности. Банковские счета организации были арестованы. В итоге необходимая сумма поступила на депозитный счёт районного отдела и в кратчайшие сроки была переведена женщине.
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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Петербурженке выплатили компенсацию за гроб не того цвета

Ритуальное агентство выплатило петербурженке 120 тыс руб за гроб не того цвета

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Ритуальное агентство выплатило 120 тысяч рублей компенсации жительнице Санкт-Петербурга, доказавшей в суде, что гроб для ее умершего отца был не того цвета, сообщила пресс-служба городского главка ФССП России.
По данным ведомства, в июле 2023 года 53-летняя петербурженка обратилась в ритуальное агентство, главным ее требованием было предоставление гроба светлого цвета, поскольку это являлось последней волей ее отца.
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"В день похорон в морге она увидела, что гроб темного цвета, женщина даже подумала, что сотрудники морга перепутали день похорон и это не их умерший. Однако выяснилось, что изделие темного цвета предоставили работники ритуального агентства, на ее звонки с требованием заменить гроб не отреагировали. Женщине лишь сообщили, что нужного цвета нет в наличии", - отмечается в релизе.
Она обратилась в районный суд с заявлением о взыскании с ритуальщиков компенсации морального вреда.
"Судебные приставы Московского района Санкт-Петербурга помогли жительнице города получить 120 тысяч рублей компенсации. Петербурженка сумела доказать в суде, что ритуальное агентство не исполнило последнюю волю умершего отца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства и последствиях неуплаты задолженности. Банковские счета организации были арестованы. В итоге необходимая сумма поступила на депозитный счёт районного отдела и в кратчайшие сроки была переведена женщине.
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