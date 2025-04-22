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Рябков и Рахметуллин обсудили вопросы контроля над вооружениями - РИА Новости, 22.04.2025
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20:32 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/kazakhstan-2012839239.html
Рябков и Рахметуллин обсудили вопросы контроля над вооружениями
Рябков и Рахметуллин обсудили вопросы контроля над вооружениями - РИА Новости, 22.04.2025
Рябков и Рахметуллин обсудили вопросы контроля над вооружениями
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин провели консультации по вопросам контроля над вооружениями, разоружения,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:32:00+03:00
2025-04-22T20:32:00+03:00
казахстан
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин провели консультации по вопросам контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения и экспортного контроля, сообщили в российском МИД. "Двадцать второго апреля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Алексеевич Рябков провел с первым заместителем министра иностранных дел республики Казахстан Аканом Акасовичем Рахметуллиным консультации по вопросам контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения и экспортного контроля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В рамках консультации состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру профильных вопросов, связанных с состоянием дел на международных площадках и в двусторонних отношениях. "Проведена сверка часов в преддверии крупных мероприятий по упомянутой тематике, включая открывающуюся 28 апреля сессию подготовительного комитета 11-й Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. Обсуждены инициативы и подходы сторон в связи с этим событием", - добавили в МИД. Подтвержден обоюдный настрой на укрепление координации и взаимодействия с учетом особого характера двустороннего взаимодействия, строящегося на основе стратегического партнерства и союзнических отношений, отметили в российском дипведомстве.
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казахстан, россия, сергей рябков
Казахстан, Россия, Сергей Рябков
Рябков и Рахметуллин обсудили вопросы контроля над вооружениями

Рябков и Рахметуллин провели консультации по вопросам контроля над вооружениями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин провели консультации по вопросам контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения и экспортного контроля, сообщили в российском МИД.
"Двадцать второго апреля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Алексеевич Рябков провел с первым заместителем министра иностранных дел республики Казахстан Аканом Акасовичем Рахметуллиным консультации по вопросам контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения и экспортного контроля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В рамках консультации состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру профильных вопросов, связанных с состоянием дел на международных площадках и в двусторонних отношениях.
"Проведена сверка часов в преддверии крупных мероприятий по упомянутой тематике, включая открывающуюся 28 апреля сессию подготовительного комитета 11-й Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. Обсуждены инициативы и подходы сторон в связи с этим событием", - добавили в МИД.
Подтвержден обоюдный настрой на укрепление координации и взаимодействия с учетом особого характера двустороннего взаимодействия, строящегося на основе стратегического партнерства и союзнических отношений, отметили в российском дипведомстве.
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