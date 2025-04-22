https://ria.ru/20250422/iran-2012788455.html

Ушаков рассказал о контактах с иранскими коллегами

Ушаков рассказал о контактах с иранскими коллегами - РИА Новости, 22.04.2025

Ушаков рассказал о контактах с иранскими коллегами

Россия поддерживает тесный контакт с иранскими коллегами, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T16:52:00+03:00

2025-04-22T16:52:00+03:00

2025-04-22T16:52:00+03:00

россия

иран

сша

юрий ушаков

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия поддерживает тесный контакт с иранскими коллегами, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы поддерживаем тесный контакт с иранскими коллегами, поэтому мы, где можем, там помогаем", - сказал Ушаков, комментируя ход переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе.

https://ria.ru/20250304/kreml-2003063940.html

россия

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иран, сша, юрий ушаков