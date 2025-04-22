https://ria.ru/20250422/iran-2012788455.html
Ушаков рассказал о контактах с иранскими коллегами
Ушаков рассказал о контактах с иранскими коллегами - РИА Новости, 22.04.2025
Ушаков рассказал о контактах с иранскими коллегами
Россия поддерживает тесный контакт с иранскими коллегами, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T16:52:00+03:00
2025-04-22T16:52:00+03:00
2025-04-22T16:52:00+03:00
россия
иран
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юрий ушаков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия поддерживает тесный контакт с иранскими коллегами, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы поддерживаем тесный контакт с иранскими коллегами, поэтому мы, где можем, там помогаем", - сказал Ушаков, комментируя ход переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе.
https://ria.ru/20250304/kreml-2003063940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, сша, юрий ушаков
Россия, Иран, США, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал о контактах с иранскими коллегами
Ушаков заявил, что Россия поддерживает тесный контакт с иранскими коллегами