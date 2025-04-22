https://ria.ru/20250422/hyundai--2012648369.html

Hyundai зарегистрировал новые товарные знаки в России

Hyundai зарегистрировал новые товарные знаки в России - РИА Новости, 22.04.2025

Hyundai зарегистрировал новые товарные знаки в России

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, прекративший производство и продажи автомобилей в России, зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех товарных... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T07:20:00+03:00

2025-04-22T07:20:00+03:00

2025-04-22T09:26:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, прекративший производство и продажи автомобилей в России, зарегистрировал в Роспатенте не менее четырех товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.Накануне стало известно, что Роспатент по такому же принципу зарегистрировал не менее шести заявок Kia.Согласно документам, теперь компания может производить и продавать в России машины, грузовики, автобусы, тракторы и тягачи. Кроме того, в других заявках, одобренных ведомством, указаны колеса, шины, амортизаторы, двигатели и другие комплектующие для автомобилей. Товарные знаки подали на регистрацию в 2024 году, Роспатент одобрил их в апреле 2025-го с действием до 2034 года."Компания, разумеется, оплачивает пошлины за регистрацию, что подтверждает ее заинтересованность в сохранении прав на бренды", — рассказала РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.По ее словам, это может свидетельствовать о заинтересованности бренда в желании остаться на российском рынке и юридически защитить свои ключевые активы.Hyundai покинула Россию в начале 2024 года, продав активы в Петербурге российскому ООО "Арт-Финанс" (материнская компания группы АГР). Сделка предусматривала возможность обратного выкупа в течение двух лет после продажи. Южнокорейские СМИ после телефонных разговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа утверждали, что местные компании, в том числе Hyundai Motor, обсуждают возвращение на российский рынок.Позднее в Hyundai Motor сообщили РИА Новости, что пока шагов в этом направлении сделано не было.

https://ria.ru/20250221/hyundai-2000805140.html

https://ria.ru/20250417/ikea-2011880788.html

https://ria.ru/20250421/registratsiya-2012509366.html

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экономика, россия, санкт-петербург, сша, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), hyundai motor, агр, дональд трамп, kia rio, владимир путин, hyundai creta, авто