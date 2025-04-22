https://ria.ru/20250422/glava-2012791170.html

В Астраханской области пропал глава местного отделения РГО

В Астраханской области пропал глава местного отделения РГО - РИА Новости, 22.04.2025

В Астраханской области пропал глава местного отделения РГО

Глава отделения Русского географического общества в Астраханской области Петр Бухарицин пропал в районе острова Укатный, ведутся его поиски, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:05:00+03:00

2025-04-22T17:05:00+03:00

2025-04-22T17:15:00+03:00

астраханская область

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русское географическое общество

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каспийская флотилия

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Глава отделения Русского географического общества в Астраханской области Петр Бухарицин пропал в районе острова Укатный, ведутся его поиски, сообщил РИА Новости представитель Погрануправления ФСБ России по Астраханской области и Калмыкии. "С 19 апреля 2025 года пограничное управление принимает участие в проводимых мероприятиях, организованных Каспийской флотилией в рамках поиска руководителя отделения Русского географического общества в Астраханской области Петра Ивановича Бухарицина, пропавшего в районе острова Укатный", - сказал он. Собеседник уточнил, что в поисках задействованы пограничный корабль и два катера. Как отмечается на сайте Астраханского областного отделения РГО, утром 14 апреля был дан старт комплексной научной историко-географической экспедиции "В память погибшим кораблям", которая приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, один из ее участников – Бухарицин. Научный этап экспедиции подразумевает научно-исследовательскую работу в Волго-Каспийском канале, на Астраханском морском рейде и в районе острова Укатный вблизи границы с Казахстаном на Каспии.

https://ria.ru/20250422/tigr-2012719179.html

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астраханская область, россия, казахстан, русское географическое общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), каспийская флотилия, происшествия