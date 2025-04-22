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В Астраханской области пропал глава местного отделения РГО
В Астраханской области пропал глава местного отделения РГО - РИА Новости, 22.04.2025
В Астраханской области пропал глава местного отделения РГО
Глава отделения Русского географического общества в Астраханской области Петр Бухарицин пропал в районе острова Укатный, ведутся его поиски, сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:05:00+03:00
2025-04-22T17:05:00+03:00
2025-04-22T17:15:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Глава отделения Русского географического общества в Астраханской области Петр Бухарицин пропал в районе острова Укатный, ведутся его поиски, сообщил РИА Новости представитель Погрануправления ФСБ России по Астраханской области и Калмыкии. "С 19 апреля 2025 года пограничное управление принимает участие в проводимых мероприятиях, организованных Каспийской флотилией в рамках поиска руководителя отделения Русского географического общества в Астраханской области Петра Ивановича Бухарицина, пропавшего в районе острова Укатный", - сказал он. Собеседник уточнил, что в поисках задействованы пограничный корабль и два катера. Как отмечается на сайте Астраханского областного отделения РГО, утром 14 апреля был дан старт комплексной научной историко-географической экспедиции "В память погибшим кораблям", которая приурочена к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, один из ее участников – Бухарицин. Научный этап экспедиции подразумевает научно-исследовательскую работу в Волго-Каспийском канале, на Астраханском морском рейде и в районе острова Укатный вблизи границы с Казахстаном на Каспии.
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астраханская область, россия, казахстан, русское географическое общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), каспийская флотилия, происшествия
Астраханская область, Россия, Казахстан, Русское географическое общество, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Каспийская флотилия, Происшествия
В Астраханской области пропал глава местного отделения РГО
В Астраханской области пропал глава местного отделения РГО Бухарицин