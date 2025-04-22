https://ria.ru/20250422/gagauziya-2012825775.html

В парламенте Гагаузии рассказали о причинах задержания Гуцул

В парламенте Гагаузии рассказали о причинах задержания Гуцул - РИА Новости, 22.04.2025

В парламенте Гагаузии рассказали о причинах задержания Гуцул

Власти Молдавии решили арестовать главу Гагаузии Евгению Гуцул, чтобы наказать жителей всей автономии, считает председатель гагаузского Народного собрания... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:12:00+03:00

2025-04-22T19:12:00+03:00

2025-04-22T19:12:00+03:00

в мире

молдавия

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гагаузия

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КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Власти Молдавии решили арестовать главу Гагаузии Евгению Гуцул, чтобы наказать жителей всей автономии, считает председатель гагаузского Народного собрания (парламента) Дмитрий Константинов. Глава Гагаузской автономии Молдавии Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева, он отвергла обвинения в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии "Шор" и подделке документов. Суд Кишинева 9 апреля изменил ей меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. "Башкан (глава Гагаузии - ред.) - это наш символ, это визитная карточка Гагаузии, когда идет давление на башкана - это давление на всю Гагаузию. К сожалению, они (власти - ред.) хотят показать, "кто здесь хозяин" и "кто вы такие в Гагаузии". Это не красит наше руководство, и таким методом сложно решать какие-то вопросы… Наказали всю Гагаузию", - заявил Константинов порталу Gagauzia 24. Он призвал власти одуматься и выразил надежу, что судебный процесс завершится штрафом. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти дважды фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250417/gutsul-2011873694.html

https://ria.ru/20250417/gutsul-2011888032.html

https://ria.ru/20250415/kishinev-2011366573.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, дмитрий константинов, задержание главы гагаузии гуцул, гагаузия