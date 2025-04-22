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Во Франции к 80-летию Победы открыли два мемориала советским воинам - РИА Новости, 22.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:56 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/frantsija-2012758727.html
Во Франции к 80-летию Победы открыли два мемориала советским воинам
Во Франции к 80-летию Победы открыли два мемориала советским воинам - РИА Новости, 22.04.2025
Во Франции к 80-летию Победы открыли два мемориала советским воинам
Во Франции к 80-летию Победы над фашизмом открыто два новых мемориала советским воинам, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:56:00+03:00
2025-04-22T15:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
франция
россия
санкт-петербург
алексей мешков
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Во Франции к 80-летию Победы над фашизмом открыто два новых мемориала советским воинам, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков. Мемориалы открыты усилиями ассоциации "Русская память", методично собирающей информацию о русских воинских захоронениях во Франции, а также об участии советских граждан в движении Сопротивления, указал дипломат. "В частности, 17 апреля ассоциацией при поддержке посольства была установлена изготовленная в Санкт-Петербурге мемориальная доска, посвященная пятерым советским воинам, расстрелянным фашистами в городе Марль-ле-Мин. А неделей ранее в городе Нуврон-Вангрэ активисты открыли памятник на могиле подполковника Красной армии Степана Сапожникова – наиболее высокопоставленного советского офицера, сражавшегося в рядах французского Сопротивления", - рассказал Мешков. Он отметил, что в годы Второй мировой войны в шахтах и концлагерях нацистов, оккупировавших Францию, находилось около 135 тысяч советских граждан. "Большинство из них не дожили до победы, но 30 тысяч советских пленных смогли бежать и присоединиться к движению сопротивления. К концу войны во Франции насчитывалось 55 советских партизанских подразделений", - сказал Мешков, отметив, что этой теме будет посвящен ряд конференций и круглых столов, которые состоятся в российских культурных центрах в Париже.
https://ria.ru/20250417/kallas-2011762063.html
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франция, россия, санкт-петербург, алексей мешков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Франция, Россия, Санкт-Петербург, Алексей Мешков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Во Франции к 80-летию Победы открыли два мемориала советским воинам

Мешков: во Франции к 80-летию Победы открыли 2 новых мемориала советским воинам

© Фото : Посольство РФ во ФранцииЦеремония открытия мемориальной доски в честь советских воинов в Марль-ле-Мине во Франции
Церемония открытия мемориальной доски в честь советских воинов в Марль-ле-Мине во Франции - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Посольство РФ во Франции
Церемония открытия мемориальной доски в честь советских воинов в Марль-ле-Мине во Франции
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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Во Франции к 80-летию Победы над фашизмом открыто два новых мемориала советским воинам, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков.
Мемориалы открыты усилиями ассоциации "Русская память", методично собирающей информацию о русских воинских захоронениях во Франции, а также об участии советских граждан в движении Сопротивления, указал дипломат.
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"В частности, 17 апреля ассоциацией при поддержке посольства была установлена изготовленная в Санкт-Петербурге мемориальная доска, посвященная пятерым советским воинам, расстрелянным фашистами в городе Марль-ле-Мин. А неделей ранее в городе Нуврон-Вангрэ активисты открыли памятник на могиле подполковника Красной армии Степана Сапожникова – наиболее высокопоставленного советского офицера, сражавшегося в рядах французского Сопротивления", - рассказал Мешков.
Он отметил, что в годы Второй мировой войны в шахтах и концлагерях нацистов, оккупировавших Францию, находилось около 135 тысяч советских граждан.
"Большинство из них не дожили до победы, но 30 тысяч советских пленных смогли бежать и присоединиться к движению сопротивления. К концу войны во Франции насчитывалось 55 советских партизанских подразделений", - сказал Мешков, отметив, что этой теме будет посвящен ряд конференций и круглых столов, которые состоятся в российских культурных центрах в Париже.
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