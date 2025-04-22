Во Франции к 80-летию Победы открыли два мемориала советским воинам
Мешков: во Франции к 80-летию Победы открыли 2 новых мемориала советским воинам
© Фото : Посольство РФ во ФранцииЦеремония открытия мемориальной доски в честь советских воинов в Марль-ле-Мине во Франции
Церемония открытия мемориальной доски в честь советских воинов в Марль-ле-Мине во Франции
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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Во Франции к 80-летию Победы над фашизмом открыто два новых мемориала советским воинам, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков.
Мемориалы открыты усилиями ассоциации "Русская память", методично собирающей информацию о русских воинских захоронениях во Франции, а также об участии советских граждан в движении Сопротивления, указал дипломат.
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"В частности, 17 апреля ассоциацией при поддержке посольства была установлена изготовленная в Санкт-Петербурге мемориальная доска, посвященная пятерым советским воинам, расстрелянным фашистами в городе Марль-ле-Мин. А неделей ранее в городе Нуврон-Вангрэ активисты открыли памятник на могиле подполковника Красной армии Степана Сапожникова – наиболее высокопоставленного советского офицера, сражавшегося в рядах французского Сопротивления", - рассказал Мешков.
Он отметил, что в годы Второй мировой войны в шахтах и концлагерях нацистов, оккупировавших Францию, находилось около 135 тысяч советских граждан.
"Большинство из них не дожили до победы, но 30 тысяч советских пленных смогли бежать и присоединиться к движению сопротивления. К концу войны во Франции насчитывалось 55 советских партизанских подразделений", - сказал Мешков, отметив, что этой теме будет посвящен ряд конференций и круглых столов, которые состоятся в российских культурных центрах в Париже.