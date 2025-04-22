https://ria.ru/20250422/frantsija-2012758727.html

Во Франции к 80-летию Победы открыли два мемориала советским воинам

Во Франции к 80-летию Победы открыли два мемориала советским воинам - РИА Новости, 22.04.2025

Во Франции к 80-летию Победы открыли два мемориала советским воинам

Во Франции к 80-летию Победы над фашизмом открыто два новых мемориала советским воинам, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:56:00+03:00

2025-04-22T15:56:00+03:00

2025-04-22T15:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

франция

россия

санкт-петербург

алексей мешков

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Во Франции к 80-летию Победы над фашизмом открыто два новых мемориала советским воинам, рассказал РИА Новости посол РФ в стране Алексей Мешков. Мемориалы открыты усилиями ассоциации "Русская память", методично собирающей информацию о русских воинских захоронениях во Франции, а также об участии советских граждан в движении Сопротивления, указал дипломат. "В частности, 17 апреля ассоциацией при поддержке посольства была установлена изготовленная в Санкт-Петербурге мемориальная доска, посвященная пятерым советским воинам, расстрелянным фашистами в городе Марль-ле-Мин. А неделей ранее в городе Нуврон-Вангрэ активисты открыли памятник на могиле подполковника Красной армии Степана Сапожникова – наиболее высокопоставленного советского офицера, сражавшегося в рядах французского Сопротивления", - рассказал Мешков. Он отметил, что в годы Второй мировой войны в шахтах и концлагерях нацистов, оккупировавших Францию, находилось около 135 тысяч советских граждан. "Большинство из них не дожили до победы, но 30 тысяч советских пленных смогли бежать и присоединиться к движению сопротивления. К концу войны во Франции насчитывалось 55 советских партизанских подразделений", - сказал Мешков, отметив, что этой теме будет посвящен ряд конференций и круглых столов, которые состоятся в российских культурных центрах в Париже.

https://ria.ru/20250417/kallas-2011762063.html

https://ria.ru/20250422/frantsija-2012719754.html

франция

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, россия, санкт-петербург, алексей мешков, 80-летие победы в великой отечественной войне