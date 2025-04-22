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Хачатрян назвал главную тему ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 22.04.2025
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15:08 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/forum-2012745431.html
Хачатрян назвал главную тему ПМЭФ-2025
Хачатрян назвал главную тему ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 22.04.2025
Хачатрян назвал главную тему ПМЭФ-2025
Основной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году станет "Общие ценности - основы роста в многополярном мире", сообщил... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:08:00+03:00
2025-04-22T15:08:00+03:00
экономика
технологии
россия
санкт-петербург
пмэф — 2025
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Основной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году станет "Общие ценности - основы роста в многополярном мире", сообщил заместитель директора фонда "Росконгресс", программный директор Армен Хачатрян. "В этом году мы стояли перед вопросом, чему посвятить деловую программу форума. И пришли к выводу, что сегодня мир стоит перед большими вызовами, собственно ответ на которые во многом определит судьбу будущих поколений... И ответом на эти вызовы может стать формирование долгосрочной устойчивой платформы экономического роста, которая создаст условия для экономического прогресса на будущий период... Для того чтобы получить максимальный экономический эффект от этой грядущей волны экономического роста, необходимо сегодня быть у истоков ее создания. И именно об этом мы будем говорить на программе форума. Основная тема форума в 2025 году - "Общие ценности - основы роста в многополярном мире", - сказал Хачатрян на совместном брифинге МИД России и фонда "Росконгресс" по проводимым в I полугодии 2025 года международным мероприятиям. Он подчеркнул, что такая тема позволит максимально полно охватить не только повестку экономического и социального развития, но и сферы геополитической трансформации мира, формирования и усиления новых полюсов силы. Хачатрян отметил, что структура программы ПМЭФ-2025 разделена на четыре основных тематических направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии и стремление к лидерству". ПМЭФ-2025 пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250422/ploschadka-2012738025.html
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экономика, технологии, россия, санкт-петербург, пмэф — 2025
Экономика, Технологии, Россия, Санкт-Петербург, ПМЭФ — 2025
Хачатрян назвал главную тему ПМЭФ-2025

Хачатрян: темой ПМЭФ будут общие ценности как основы роста в многополярном мире

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВ месте проведения Петербургского международного экономического форума
В месте проведения Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В месте проведения Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Основной темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году станет "Общие ценности - основы роста в многополярном мире", сообщил заместитель директора фонда "Росконгресс", программный директор Армен Хачатрян.
"В этом году мы стояли перед вопросом, чему посвятить деловую программу форума. И пришли к выводу, что сегодня мир стоит перед большими вызовами, собственно ответ на которые во многом определит судьбу будущих поколений... И ответом на эти вызовы может стать формирование долгосрочной устойчивой платформы экономического роста, которая создаст условия для экономического прогресса на будущий период... Для того чтобы получить максимальный экономический эффект от этой грядущей волны экономического роста, необходимо сегодня быть у истоков ее создания. И именно об этом мы будем говорить на программе форума. Основная тема форума в 2025 году - "Общие ценности - основы роста в многополярном мире", - сказал Хачатрян на совместном брифинге МИД России и фонда "Росконгресс" по проводимым в I полугодии 2025 года международным мероприятиям.
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Он подчеркнул, что такая тема позволит максимально полно охватить не только повестку экономического и социального развития, но и сферы геополитической трансформации мира, формирования и усиления новых полюсов силы.
Хачатрян отметил, что структура программы ПМЭФ-2025 разделена на четыре основных тематических направления: "Экономика развития: обеспечивая рост", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии и стремление к лидерству".
ПМЭФ-2025 пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге.
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