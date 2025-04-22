https://ria.ru/20250422/film-2012653679.html

Фильм "Судбищенская битва. Река времени" расскажет о сражении XVI века

Фильм "Судбищенская битва. Река времени" расскажет о сражении XVI века - РИА Новости, 22.04.2025

Фильм "Судбищенская битва. Река времени" расскажет о сражении XVI века

Документальный фильм "Судбищенская битва. Река времени", посвященный уникальным находкам российских археологов, выйдет в прокат в июне, к 470-й годовщине... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:05:00+03:00

2025-04-22T09:05:00+03:00

2025-04-22T09:16:00+03:00

общество

орловская область

россия

орел

сергей куликов

андрей клычков

наталья тюрина

российская академия наук

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Документальный фильм "Судбищенская битва. Река времени", посвященный уникальным находкам российских археологов, выйдет в прокат в июне, к 470-й годовщине сражения между крымской ордой и русским войском, сообщили создатели фильма на телеканале "Вести-Орел".Напомним, что в 2021 году дайверы и археологи обнаружили в Орловской области место Судбищенского сражения. Битва произошла 24–25 июня 1555 года между русским отрядом и войском крымского хана Девлет-Гирея. Открытие, проясняющее одну из страниц русской военной истории, по мнению экспертов, имеет огромную научную ценность и большое культурное значение. Среди более четырех тысяч уникальных находок – монеты, наконечники стрел, пули, ядра, элементы оружия, брони и снаряжения, а также множество других артефактов середины XVI века.Кинематографисты поставили перед собой задачу показать зрителям героизм русских воинов и раскрыть неизвестные ранее страницы истории, отметил сценарист и режиссер фильма Игорь Свеженцев."Мы постараемся сделать это как можно более эмоционально. На месте битвы было найдено много крестов, так как воины были людьми с религиозным сознанием, которые готовы были положить свой живот за други своя. Это было для них честью и прямой дорогой на небеса. Мы хотим дать почувствовать зрителям, что это были за люди и какими были русские женщины, которые провожали их на битву. Мы уже отсняли экспертов и артефакты. В мае, когда появится зелень, мы проведем съемки на месте битвы и закончим работу к ее годовщине", – рассказал он.Руководитель клуба подводного плавания "Диво" Сергей Куликов напомнил о том, как в 2021 году дайверы нашли первые навершия копий и стрел и другие фрагменты русского оружия и конской упряжи на дне реки Гоголь в Орловской области."При помощи водолазного инжектора мы размыли грунт на дне и подняли на сетке первые артефакты. Сначала, конечно, мы не поняли, что именно мы обнаружили, потому что место находок было довольно далеко от урочища Судбищи. Мы позвонили нашему коллеге археологу Олегу Радюшу, который, к счастью, работал в это время в Орловской области, он быстро приехал к нам на место проведения погружения. На тот момент было поднято уже около 200 артефактов со дна реки", – сообщил он.Количество находок удивило даже профессионалов, отметил научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН Олег Радюш."Обычно на полях сражений можно найти 10-20 артефактов. А когда вещей много, сразу возникает вопрос: что это такое? Случайно в таком количестве предметы валяться не будут. Это значит, что рядом происходило какое-то событие. Ученые всегда сомневаются в своих выводах, ведь есть информация и о битве 1591 года в районе Судбищ. А по вещам точно сказать, что они относятся именно к 1555 году, мы сразу не могли. Но уже в первые три дня это ощущение начало приходить. Мы остались на этом месте и начали проводить классическую разведку, которая впоследствии привела к обнаружению места Судбищенской битвы", – рассказал он.Более четырех тысяч артефактов, найденных российскими археологами на месте Судбищенской битвы, займут место в будущем музейно-образовательном комплексе, а само поле битвы станет частью масштабного мемориала, заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков."В Судбищах будет создан визит-центр, чтобы посетители и историки могли участвовать в мероприятиях на природе. А музейно-образовательный центр мы решили создать в Орле, чтобы большее количество людей могли увидеть археологические находки. Для Орловской земли Судбищенская битва – это важнейшее событие. Нет более масштабного места сражения, найденного в Европе, для позднего Средневековья. И для нас сегодня это возможность в очередной раз показать героизм и мужество русских воинов", – подчеркнул он.Все три года с момента исторической находки работу археологов освещали журналисты медиагруппы "Россия сегодня", отметил начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы Наталья Тюрина."24 апреля 2021 года мы дали первые новости об открытии, и тогда же было принято решение, что с этой темой начнут работать профессиональные журналисты. Это был уникальный момент, когда впервые в истории современной России археологи и журналисты объединились, чтобы найти, рассказать и защитить историческую правду. Мы хотим показать, что в истории России XVI века были не только мятежи, волнения и Иван Грозный. У нас было фантастическое русское войско, и Судбищенская битва по своему значению была своего рода средневековой обороной Брестской крепости. Поэтому сохранение исторической памяти так важно", – подчеркнула она.

https://ria.ru/20240911/sudbischi-1971910793.html

https://ria.ru/20240910/sudbischi-1971702783.html

https://ria.ru/20240704/nauka-1956930359.html

орловская область

россия

орел

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