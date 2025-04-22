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Карасин обвинил Европу в реабилитации нацизма - РИА Новости, 22.04.2025
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12:55 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/evropa-2012711697.html
Карасин обвинил Европу в реабилитации нацизма
Карасин обвинил Европу в реабилитации нацизма - РИА Новости, 22.04.2025
Карасин обвинил Европу в реабилитации нацизма
Европейская пропаганда безоглядно реабилитирует нацизм и его пособников, а также продвигает русофобию как признак хорошего тона, заявил глава комитета... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T12:55:00+03:00
2025-04-22T12:55:00+03:00
россия
европа
григорий карасин
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Европейская пропаганда безоглядно реабилитирует нацизм и его пособников, а также продвигает русофобию как признак хорошего тона, заявил глава комитета международного комитета Совфеда Григорий Карасин. "Для современной европейской пропаганды характерна безоглядная реабилитация нацизма, его пособников, попытки отменить и запретить все русское, исключить из политической жизни всех, кто выступает за диалог с нашей страной. Пропаганда продолжает работать на создание из России образа врага, продвигает русофобию как признак хорошего тона и входной билет для участия в политике", - сказал он в ходе круглого стола возглавляемого им комитета на площадке Совета Федерации. Сенатор также отметил, что координирующая роль в этом процессе принадлежит европейской бюрократии. По его словам, именно там усиливают конфронтацию с Россией в военно-политическом плане. "Возникает вопрос, не хотят ли европейцы заново переиграть Вторую Мировую войну? Почему они спустя 80 лет после разгрома нацизма не могут успокоиться и усвоить уроки истории? Что заставляет их раз за разом устраивать самоубийственные походы на восток? И еще такой вопрос: можем ли мы сами в будущем политически перешагнуть через уже созданную Европой стену ненависти к нам?", - задался вопросом Карасин.
https://ria.ru/20250408/zaharova-2010125471.html
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россия, европа, григорий карасин, совет федерации рф
Россия, Европа, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
Карасин обвинил Европу в реабилитации нацизма

Карасин: европейская пропаганда реабилитирует нацизм и продвигает русофобию

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Европейская пропаганда безоглядно реабилитирует нацизм и его пособников, а также продвигает русофобию как признак хорошего тона, заявил глава комитета международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Для современной европейской пропаганды характерна безоглядная реабилитация нацизма, его пособников, попытки отменить и запретить все русское, исключить из политической жизни всех, кто выступает за диалог с нашей страной. Пропаганда продолжает работать на создание из России образа врага, продвигает русофобию как признак хорошего тона и входной билет для участия в политике", - сказал он в ходе круглого стола возглавляемого им комитета на площадке Совета Федерации.
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Сенатор также отметил, что координирующая роль в этом процессе принадлежит европейской бюрократии. По его словам, именно там усиливают конфронтацию с Россией в военно-политическом плане.
"Возникает вопрос, не хотят ли европейцы заново переиграть Вторую Мировую войну? Почему они спустя 80 лет после разгрома нацизма не могут успокоиться и усвоить уроки истории? Что заставляет их раз за разом устраивать самоубийственные походы на восток? И еще такой вопрос: можем ли мы сами в будущем политически перешагнуть через уже созданную Европой стену ненависти к нам?", - задался вопросом Карасин.
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РоссияЕвропаГригорий КарасинСовет Федерации РФ
 
 
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