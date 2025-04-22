"Погружается в хаос": в Европе сообщили о страшной катастрофе
NDP: Польша и Прибалтика оказались в энергетическом хаосе после выхода из БРЭЛЛ
© Getty Images / NurPhoto/Jakub PorzyckiВид на Белхатувскую электростанцию и угольную шахту в Польше
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
Вид на Белхатувскую электростанцию и угольную шахту в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Польша и страны Прибалтики после отключения от электроэнергетической системы БРЭЛЛ и подключения к европейской сети рискуют столкнуться с энергетическим крахом, пишет издание NDP.
"Вместо обещанной безопасности и стабильности регион погружается в энергетический хаос, который грозит экономическим крахом", — говорится в материале.
По данным издания, резкий рост цен на энергоносители парализовал промышленность в Польше и странах Балтии. В Прибалтике заводы, особенно в химическом и металлургическом секторах, начали закрывать производственные линии.
При этом Варшава, которая заменила импорт газа и угля из России на поставки из США, Австралии и Южной Африки, также столкнулась с серьезным повышением затрат на энергетику. Результатом стал резкий рост цен для конечного потребителя.
"Правительства Польши и стран Балтии, стремясь угодить Брюсселю и Вашингтону, приняли политику, которая, похоже, приведет к разрушению индустриализации", — резюмирует NPD.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что "свобода" от российских энергоресурсов обошлась Западу слишком дорого: химическая и автомобильная промышленность находятся на грани выживания, энергоемкие отрасли — минус 10-15 процентов, а перенос мощностей из Еврозоны приобрел необратимый характер.
Глава Еврокомиссии заявляла, что домохозяйства и предприятия "столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию, а многим еще предстоит оплатить счета". Также пришлось столкнуться с падением производства и закрытием предприятий. Экс-глава ЕЦБ Марио Драги в своем докладе "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее" для Еврокомиссии, в свою очередь, назвал текущий кризис деиндустриализацией.
По данным Евростата, в третьем квартале 2024-го индекс промпроизводства в целом по ЕС опустился до 98,3 (со 102,5 во втором квартале 2022-го).
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