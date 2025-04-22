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Глава ЕК заявила, что из желающих работать с ЕС образовалась очередь
Глава ЕК заявила, что из желающих работать с ЕС образовалась очередь - РИА Новости, 22.04.2025
Глава ЕК заявила, что из желающих работать с ЕС образовалась очередь
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T06:31:00+03:00
2025-04-22T06:31:00+03:00
2025-04-22T06:32:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с Евросоюзом. "В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы сотрудничать с нами", - заявила глава Еврокомиссии в интервью изданию Politico. По данным издания, в последние недели она общалась с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые искали "сильных, надежных партнеров". При этом издание связывает её высказывания с пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом. По мнению фон дер Ляйен, глобальный порядок "претерпевает более глубокие изменения, чем когда-либо после окончания холодной войны". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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в мире, сша, исландия, новая зеландия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, politico
В мире, США, Исландия, Новая Зеландия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Politico
Глава ЕК заявила, что из желающих работать с ЕС образовалась очередь
Глава ЕК фон дер Ляйен: страны выстраиваются в очередь для работы с ЕС