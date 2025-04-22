https://ria.ru/20250422/eksperty-2012838063.html

Эксперты: регулирование должно обеспечить справедливость на маркетплейсах

Эксперты: регулирование должно обеспечить справедливость на маркетплейсах - РИА Новости, 22.04.2025

Эксперты: регулирование должно обеспечить справедливость на маркетплейсах

Законодательное регулирование должно обеспечить справедливые возможности участникам цифровых маркетплейсов, поскольку саморегулирования для этого недостаточно,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T20:19:00+03:00

2025-04-22T20:19:00+03:00

2025-04-22T20:19:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Законодательное регулирование должно обеспечить справедливые возможности участникам цифровых маркетплейсов, поскольку саморегулирования для этого недостаточно, к такому выводу пришли участники круглого стола "Предприниматели и цифровые платформы", состоявшегося в МИА "Россия Сегодня". Без регулирования развитого рынка не существует, но это регулирование "не должно быть удушающим", заявил в ходе дискуссии заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. "Во всех сферах жизни мы переходим в новое состояние общества: это жизнь в рамках цифровых платформ. И маркетплейс - только одно из проявлений этого фундаментального перелома. Маркетплейс является организатором рынка, его инфраструктурой, что обеспечивает ему качественно большую рыночную власть по сравнению с продавцами, доставщиками и потребителями. Такая власть требует большего регулирования со стороны государства", - указал Делягин. Он добавил, что для формирования более цивилизованного рынка цифровых платформ нужно повысить уровень их прозрачности. В частности, необходимо обязательное раскрытие размеров комиссий, правил модерации, алгоритма продвижения товаров, возвратов и штрафов для продавцов и покупателей. Также депутат отметил, что регулирование должно способствовать справедливому разрешению споров участников. "Внутренние системы для этого существуют, но они обычно решают дело в пользу маркетплейса, поэтому здесь необходим обязательно независимый арбитраж, возможно, через госорганы", - сказал Делягин. Он также указал на проблему балансировки комиссии маркетплейса и качества его услуг. Обладая огромной рыночной властью, платформа диктует свои условия, и альтернативой здесь может быть законодательное ограничение комиссий, обязательная аргументация повышения тарифов и любых других изменений условий работы на маркетплейсе. Другими задачами регулирования Делягин назвал обеспечение совместной ответственности маркетплейса и продавца перед покупателем, прозрачности рейтингов селлеров и защиту персональных данных. "Очень большой фронт работ для законодателей, и все эти проблемы нам предстоит решать, чтобы они нас не съели. Но при всех проблемах цифровая платформа — это новый чудесный мир, одно из высших достижений человечества на сегодняшний день, и нам его нужно обязательно развивать", - заключил Делягин. Заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Алексей Ситников указал, что саморегулирование рынка цифровых платформ сегодня буксует, и "спасательным кругом" для платформенной экономики может стать государственное вмешательство, а также создание законодательной базы. "Это действительно крик души малого и среднего бизнеса, который в качестве основного канала продаж выбрал маркетплейсы. Саморегулирование не работает, а правила меняются только либо после забастовок, либо после "разборки" на площадках Государственной Думы и других общественных институтов. Основная проблема – это дисбаланс сил, когда крупные маркетплейсы фактически диктуют правила, не оставляя продавцам права голоса", - отметил эксперт. Большая проблема - отсутствие механизмов защиты. Продавец может потерять товар стоимостью сотни тысяч рублей, но судиться экономически нецелесообразно, юридические издержки съедят возможную компенсацию, а предприниматель потеряет свое место на площадке в силу предвзятого отношения. В свою очередь, интересы потребителей тоже не защищены. Многие покупатели сталкиваются с некачественными товарами, подменой, проблемами доставки. По словам депутата, многие проблемы должен решить разработанный в правительстве законопроект о платформенной экономике. В частности, он предусматривает прозрачность алгоритмов продвижения, регламентацию частоты изменений коммерческих условий договоров, механизмы досудебного регулирования споров и усиление ответственности платформ за качество товара. "Критически важно, чтобы регулирование не стало очередной формальностью, нужны реальные инструменты защиты всех участников рынка. И мы не призываем к тотальному контролю. Речь идет о создании цивилизованных правил игры, где баланс интересов не утопия, а норма. Потому что платформенная экономика — это будущее, и оно должно быть справедливым, прозрачным и комфортным как для бизнеса, так и для потребителей. Поэтому наша задача не душить инновации и инвестиции, а создавать такую экосистему, где технологический прогресс все-таки сочетается с человеческими ценностями", - заключил Ситников. Генеральный директор Центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов в ходе круглого стола представил исследование, посвященное проблемам взаимодействия предпринимателей-селлеров с маркетплейсами. Так, первая проблемная зона определяется политикой маркетплейсов, их желанием использовать свое доминирующее положение. Вторая группа проблем связана с тем, что в платформенной торговле еще не сложились правила игры, и здесь гораздо больше возможностей и для недобросовестной конкуренции, и для потребительского экстремизма. "Всего наличие проблемных зон отмечают 84% опрошенных предпринимателей. Цифра большая. В финансовой группе проблем отмечают высокие комиссии, штрафы, навязанные акции, непрозрачность работы. Также есть логистические проблемы, технические сбои и проблемы, связанные с действиями покупателей или конкурентов, занимающихся демпингом, манипуляцией либо прямой агрессией", - перечислил эксперт, добавив, что проблемы все же нельзя назвать критическими, так как рынок продолжает расти, и бегства селлеров с платформ пока не наблюдается. Что касается отношения к регулированию, то здесь пользователи маркетплейсов, согласно исследованию, занимают компромиссную позицию. "Им меньше всего хотелось бы включения жестких административных механизмов, которые станут мешать рынку как таковому. Поэтому большая часть выступает за некое мягкое регулирование, чтобы государство было его участником, но при этом внутри рынка остались механизмы саморегуляции, помогающие решать проблемы", - пояснил Фирсов. В свою очередь, директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых отметил, что российская экономика уже "не видит роста без маркетплейса, без электронной коммерции", но регулирование отрасли, введение стандартов и законов — это "совершенно необходимая вещь". Например, серьезная проблема, которую должно решить регулирование, это ценовой демпинг, когда маркетплейсы вынуждают селлеров участвовать в скидках, акциях, распродажах и тому подобное. Эксперт также указал на крайне высокую монополизацию отрасли, где два крупнейших игрока занимают не менее 80% рынка. На этом фоне серьезные проблемы испытывают нишевые маркетплейсы, которым остается все меньше места на рынке. Между тем в других государствах именно небольшие нишевые маркетплейсы показывают бурное развитие. "У нас очень мало платформ. Должен быть конкурентный и добросовестный рынок", - заключил Молодых. Вице-президент по стратегическому развитию Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Никонов отметил, что большинство мелких селлеров на маркетплейсах не имеют отношения к производству, а попросту занимаются перепродажей. При этом маркетплейсы "породили поколение псевдо-предпринимателей". "Людям внедряли в голову, как легко и интересно там работать, тогда как предпринимательству необходимо учиться. Поэтому сегодня мы зачастую получаем на выходе банкротства и закредитованных граждан", - посетовал эксперт. Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян указал, что, несмотря на некоторые улучшения, достигнутые в том числе путем саморегулирования, развитие отрасли оставляет желать лучшего. "Если бы саморегулирование справлялось, мы бы сейчас не думали, как написать федеральный закон, регулирующий деятельность платформ. Да, позитивная тенденция есть: потерь товаров стало меньше, штрафов стало тоже меньше. Но есть несколько блоков вопросов, которые можно решить, только придав им силу закона: это отношения маркетплейсов с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), с потребителем, с селлером, с работниками склада", - пояснил Багирян. По его словам, проблемой остается возможность оспаривания штрафов. "Была масса обращений, когда селлеры не понимали, за что штраф, почему в одностороннем порядке идет списание, почему не дают возможность дать какую-то обратную связь. Стоит подумать над механизмом, который бы давал селлеру какое-то время на то, чтобы выразить свой протест, как-то аргументировать", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20250328/premiya-2007915147.html

https://ria.ru/20241212/romir-1988880711.html

https://ria.ru/20250409/pochta-2010271537.html

https://ria.ru/20250417/biznes-2011903620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маркетплейс, экономика, россия, миа "россия сегодня", технологии