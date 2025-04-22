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Рособрнадзор исключил утечку материалов ЕГЭ до начала экзамена - РИА Новости, 22.04.2025
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14:59 22.04.2025 (обновлено: 18:54 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/ege-2012743481.html
Рособрнадзор исключил утечку материалов ЕГЭ до начала экзамена
Рособрнадзор исключил утечку материалов ЕГЭ до начала экзамена - РИА Новости, 22.04.2025
Рособрнадзор исключил утечку материалов ЕГЭ до начала экзамена
Утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможна, для всех вариантов тестов используется сложная технология с многоступенчатой защитой, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:59:00+03:00
2025-04-22T18:54:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможна, для всех вариантов тестов используется сложная технология с многоступенчатой защитой, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. "Утечка КИМ (контрольно-измерительных материалов - ред.) до начала экзаменов невозможна. Это связано с использованием сложной технологии с многоступенчатой защитой - от процедуры разработки КИМ до направления в пункт проведения экзамена и момента получения ключа расшифровки заданий перед началом экзамена", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на протяжении 10 лет фиксируются попытки продажи якобы реальных ответов к ОГЭ и ЕГЭ в интернете. "Мошенники из года в год обещают дать решение заданий КИМ или направить реальные КИМ ОГЭ и ЕГЭ. Данная схема заканчивается уже на этапе направления аванса в их адрес! Рособрнадзор настоятельно рекомендует доверчивым гражданам не поддаваться на эти фейковые предложения, с осторожностью относиться к информации в сети "Интернет" и пользоваться только официальными источниками", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250312/ege-2004522843.html
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор исключил утечку материалов ЕГЭ до начала экзамена

Рособрнадзор: утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможна

© Depositphotos.com / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Depositphotos.com / Lev Dolgachov
Урок в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможна, для всех вариантов тестов используется сложная технология с многоступенчатой защитой, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
"Утечка КИМ (контрольно-измерительных материалов - ред.) до начала экзаменов невозможна. Это связано с использованием сложной технологии с многоступенчатой защитой - от процедуры разработки КИМ до направления в пункт проведения экзамена и момента получения ключа расшифровки заданий перед началом экзамена", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на протяжении 10 лет фиксируются попытки продажи якобы реальных ответов к ОГЭ и ЕГЭ в интернете.
"Мошенники из года в год обещают дать решение заданий КИМ или направить реальные КИМ ОГЭ и ЕГЭ. Данная схема заканчивается уже на этапе направления аванса в их адрес! Рособрнадзор настоятельно рекомендует доверчивым гражданам не поддаваться на эти фейковые предложения, с осторожностью относиться к информации в сети "Интернет" и пользоваться только официальными источниками", - заключили в ведомстве.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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