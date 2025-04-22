https://ria.ru/20250422/ege-2012743481.html

Рособрнадзор исключил утечку материалов ЕГЭ до начала экзамена

Рособрнадзор исключил утечку материалов ЕГЭ до начала экзамена - РИА Новости, 22.04.2025

Рособрнадзор исключил утечку материалов ЕГЭ до начала экзамена

Утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможна, для всех вариантов тестов используется сложная технология с многоступенчатой защитой, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:59:00+03:00

2025-04-22T14:59:00+03:00

2025-04-22T18:54:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможна, для всех вариантов тестов используется сложная технология с многоступенчатой защитой, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. "Утечка КИМ (контрольно-измерительных материалов - ред.) до начала экзаменов невозможна. Это связано с использованием сложной технологии с многоступенчатой защитой - от процедуры разработки КИМ до направления в пункт проведения экзамена и момента получения ключа расшифровки заданий перед началом экзамена", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на протяжении 10 лет фиксируются попытки продажи якобы реальных ответов к ОГЭ и ЕГЭ в интернете. "Мошенники из года в год обещают дать решение заданий КИМ или направить реальные КИМ ОГЭ и ЕГЭ. Данная схема заканчивается уже на этапе направления аванса в их адрес! Рособрнадзор настоятельно рекомендует доверчивым гражданам не поддаваться на эти фейковые предложения, с осторожностью относиться к информации в сети "Интернет" и пользоваться только официальными источниками", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250312/ege-2004522843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование