https://ria.ru/20250422/ege-2012743481.html
Рособрнадзор исключил утечку материалов ЕГЭ до начала экзамена
Рособрнадзор исключил утечку материалов ЕГЭ до начала экзамена - РИА Новости, 22.04.2025
Рособрнадзор исключил утечку материалов ЕГЭ до начала экзамена
Утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможна, для всех вариантов тестов используется сложная технология с многоступенчатой защитой, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:59:00+03:00
2025-04-22T14:59:00+03:00
2025-04-22T18:54:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_ba77702f60110653a8ca08c523aa9532.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможна, для всех вариантов тестов используется сложная технология с многоступенчатой защитой, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. "Утечка КИМ (контрольно-измерительных материалов - ред.) до начала экзаменов невозможна. Это связано с использованием сложной технологии с многоступенчатой защитой - от процедуры разработки КИМ до направления в пункт проведения экзамена и момента получения ключа расшифровки заданий перед началом экзамена", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на протяжении 10 лет фиксируются попытки продажи якобы реальных ответов к ОГЭ и ЕГЭ в интернете. "Мошенники из года в год обещают дать решение заданий КИМ или направить реальные КИМ ОГЭ и ЕГЭ. Данная схема заканчивается уже на этапе направления аванса в их адрес! Рособрнадзор настоятельно рекомендует доверчивым гражданам не поддаваться на эти фейковые предложения, с осторожностью относиться к информации в сети "Интернет" и пользоваться только официальными источниками", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250312/ege-2004522843.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155762/88/1557628880_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_87dd21b4a1a09f03605ccd724769d980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор исключил утечку материалов ЕГЭ до начала экзамена
Рособрнадзор: утечка материалов ЕГЭ до начала экзамена невозможна