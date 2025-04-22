https://ria.ru/20250422/ege-2012667306.html

В московских колледжах запустят программу подготовки к ЕГЭ

В московских колледжах запустят программу подготовки к ЕГЭ - РИА Новости, 22.04.2025

В московских колледжах запустят программу подготовки к ЕГЭ

Отдельную программу для подготовки к сдаче ЕГЭ запустят в колледжах Москвы с сентября этого года, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:45:00+03:00

2025-04-22T09:45:00+03:00

2025-04-22T11:43:00+03:00

общество

москва

анастасия ракова

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Отдельную программу для подготовки к сдаче ЕГЭ запустят в колледжах Москвы с сентября этого года, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам вице-мэра, для многих колледж становится промежуточной ступенью для получения высшего образования. "В зависимости от вуза и специальности выпускники могут поступить либо по внутренним экзаменам, либо сдав единый госэкзамен для участия в общем конкурсе. Как раз под этот трек уже с сентября этого года мы запустим отдельную программу в колледжах Москвы для подготовки к сдаче ЕГЭ", - рассказала Ракова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20241226/moskva-1991392927.html

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общество, москва, анастасия ракова , единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование