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В московских колледжах запустят программу подготовки к ЕГЭ - РИА Новости, 22.04.2025
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09:45 22.04.2025 (обновлено: 11:43 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/ege-2012667306.html
В московских колледжах запустят программу подготовки к ЕГЭ
В московских колледжах запустят программу подготовки к ЕГЭ - РИА Новости, 22.04.2025
В московских колледжах запустят программу подготовки к ЕГЭ
Отдельную программу для подготовки к сдаче ЕГЭ запустят в колледжах Москвы с сентября этого года, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:45:00+03:00
2025-04-22T11:43:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Отдельную программу для подготовки к сдаче ЕГЭ запустят в колледжах Москвы с сентября этого года, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам вице-мэра, для многих колледж становится промежуточной ступенью для получения высшего образования. "В зависимости от вуза и специальности выпускники могут поступить либо по внутренним экзаменам, либо сдав единый госэкзамен для участия в общем конкурсе. Как раз под этот трек уже с сентября этого года мы запустим отдельную программу в колледжах Москвы для подготовки к сдаче ЕГЭ", - рассказала Ракова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20241226/moskva-1991392927.html
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общество, москва, анастасия ракова , единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В московских колледжах запустят программу подготовки к ЕГЭ

Ракова: в колледжах Москвы с сентября запустят программу подготовки к сдаче ЕГЭ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Отдельную программу для подготовки к сдаче ЕГЭ запустят в колледжах Москвы с сентября этого года, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам вице-мэра, для многих колледж становится промежуточной ступенью для получения высшего образования.
"В зависимости от вуза и специальности выпускники могут поступить либо по внутренним экзаменам, либо сдав единый госэкзамен для участия в общем конкурсе. Как раз под этот трек уже с сентября этого года мы запустим отдельную программу в колледжах Москвы для подготовки к сдаче ЕГЭ", - рассказала Ракова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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ОбществоМоскваАнастасия РаковаЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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