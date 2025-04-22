Ефимов: в Москве утвердили размещение 900 тысяч метров инженерных объектов
Ефимов: в Москве утверждено размещение 900 тысяч метров инженерных объектов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. В Москве с 2011 года утвердили свыше 250 проектов планировки территории (ППТ) для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры совокупной длиной почти 900 тысяч метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2011 года Москомархитектура утвердила 257 проектов планировки территории для почти 900 тысяч метров различных объектов инженерной инфраструктуры. Из них 59 проектов выпустили в рамках адресной инвестиционной программы (АИП), а 198 – по заявкам от ресурсоснабжающих организаций", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в 2025 году планируют утвердить размещение не менее 30 линейных объектов инженерной инфраструктуры. Кроме того, четыре из них были одобрены в первом квартале.
В свою очередь глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что за первый квартал текущего года в Москве утвердили размещение 2,5 тысячи метров газопровода и более 13 тысяч кабельных линий.