https://ria.ru/20250422/belgorod-2012718638.html

Гладков оценил ситуацию в приграничье Белгородской области

Гладков оценил ситуацию в приграничье Белгородской области - РИА Новости, 22.04.2025

Гладков оценил ситуацию в приграничье Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в приграничье региона остается достаточно сложной, самая большая проблема сейчас в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T13:32:00+03:00

2025-04-22T13:32:00+03:00

2025-04-22T13:32:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

валентина матвиенко

совет федерации рф

москва

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в приграничье региона остается достаточно сложной, самая большая проблема сейчас в Краснояружском районе, откуда отселены все жители. "В целом у нас ситуация в приграничье продолжает оставаться достаточно сложной. Самой большой сейчас проблемой (является - ред.), безусловно, это Краснояружский район, где мы полностью отселили в безопасные места всех жителей района. Потому что район очень небольшой и он очень плотно примыкает к государственной границе", - рассказал Гладков в ходе рабочей встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве.

https://ria.ru/20250318/belgorod-2005608072.html

белгородская область

москва

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белгородская область, вячеслав гладков, валентина матвиенко, совет федерации рф, москва