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Гладков оценил ситуацию в приграничье Белгородской области - РИА Новости, 22.04.2025
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13:32 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/belgorod-2012718638.html
Гладков оценил ситуацию в приграничье Белгородской области
Гладков оценил ситуацию в приграничье Белгородской области - РИА Новости, 22.04.2025
Гладков оценил ситуацию в приграничье Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в приграничье региона остается достаточно сложной, самая большая проблема сейчас в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:32:00+03:00
2025-04-22T13:32:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
валентина матвиенко
совет федерации рф
москва
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в приграничье региона остается достаточно сложной, самая большая проблема сейчас в Краснояружском районе, откуда отселены все жители. "В целом у нас ситуация в приграничье продолжает оставаться достаточно сложной. Самой большой сейчас проблемой (является - ред.), безусловно, это Краснояружский район, где мы полностью отселили в безопасные места всех жителей района. Потому что район очень небольшой и он очень плотно примыкает к государственной границе", - рассказал Гладков в ходе рабочей встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве.
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белгородская область, вячеслав гладков, валентина матвиенко, совет федерации рф, москва
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Москва
Гладков оценил ситуацию в приграничье Белгородской области

Гладков: ситуация в приграничье Белгородской области остается достаточно сложной

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в приграничье региона остается достаточно сложной, самая большая проблема сейчас в Краснояружском районе, откуда отселены все жители.
"В целом у нас ситуация в приграничье продолжает оставаться достаточно сложной. Самой большой сейчас проблемой (является - ред.), безусловно, это Краснояружский район, где мы полностью отселили в безопасные места всех жителей района. Потому что район очень небольшой и он очень плотно примыкает к государственной границе", - рассказал Гладков в ходе рабочей встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве.
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Белгородская областьВячеслав ГладковВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМосква
 
 
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