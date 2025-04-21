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СМИ: шеф Пентагона отправлял данные об ударах по Йемену в семейный чат - РИА Новости, 21.04.2025
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02:39 21.04.2025 (обновлено: 02:50 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/yemen-2012432780.html
СМИ: шеф Пентагона отправлял данные об ударах по Йемену в семейный чат
СМИ: шеф Пентагона отправлял данные об ударах по Йемену в семейный чат - РИА Новости, 21.04.2025
СМИ: шеф Пентагона отправлял данные об ударах по Йемену в семейный чат
Министр обороны США Пит Хегсет в марте выкладывал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T02:39:00+03:00
2025-04-21T02:50:00+03:00
в мире
сша
йемен
пит хегсет
дональд трамп
майк уолтц
министерство обороны сша
ансар алла
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет в марте выкладывал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат, пишет газета New York Post со ссылкой на источники. "Министр обороны Пит Хегсет делился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену 15 марта в приватном групповом чате Signal, в котором состояли его жена, брат и личный адвокат", - пишет газета. В частности, по информации издания, шеф Пентагона с личного телефона отправлял в чат под названием "Оборона/ командное совещание" расписание полетов истребителей F/A-18 Hornets, которые атаковали шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене - такую же информацию он публиковал в другом чате с чиновниками американской администрации. Издание отмечает, что супруга Хегсета Дженнифер, бывший продюсер телеканала Fox News, не является сотрудником минобороны США. Однако ранее она подвергалась критике за то, что сопровождала мужа на секретных встречах с иностранными лидерами. При этом брат и адвокат Хегсета работают в Пентагоне, однако, как пишет газета, неясно, зачем им нужна была информация о предстоящих ударах по Йемену. Газета отмечает, что групповой чат создал сам Хегсет. Помимо его супруги, в нем состояли около десятка людей из его личного и профессионального окружения.Ранее Управление генерального инспектора министерства обороны США начало расследование использования министром обороны США мессенджера Signal после скандала вокруг утечки обсуждений чиновниками администрации президента США Дональда Трампа ударов по Йемену. Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим. Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
https://ria.ru/20250418/ssha-2012075966.html
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в мире, сша, йемен, пит хегсет, дональд трамп, майк уолтц, министерство обороны сша, ансар алла, f/a-18
В мире, США, Йемен, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Министерство обороны США, Ансар Алла, F/A-18
СМИ: шеф Пентагона отправлял данные об ударах по Йемену в семейный чат

NYT: Хегсет отправлял данные об ударах по Йемену в чат с женой и братом

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет в марте выкладывал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат, пишет газета New York Post со ссылкой на источники.
"Министр обороны Пит Хегсет делился подробной информацией о предстоящих ударах по Йемену 15 марта в приватном групповом чате Signal, в котором состояли его жена, брат и личный адвокат", - пишет газета.
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В частности, по информации издания, шеф Пентагона с личного телефона отправлял в чат под названием "Оборона/ командное совещание" расписание полетов истребителей F/A-18 Hornets, которые атаковали шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене - такую же информацию он публиковал в другом чате с чиновниками американской администрации.
Издание отмечает, что супруга Хегсета Дженнифер, бывший продюсер телеканала Fox News, не является сотрудником минобороны США. Однако ранее она подвергалась критике за то, что сопровождала мужа на секретных встречах с иностранными лидерами. При этом брат и адвокат Хегсета работают в Пентагоне, однако, как пишет газета, неясно, зачем им нужна была информация о предстоящих ударах по Йемену.
Газета отмечает, что групповой чат создал сам Хегсет. Помимо его супруги, в нем состояли около десятка людей из его личного и профессионального окружения.
Ранее Управление генерального инспектора министерства обороны США начало расследование использования министром обороны США мессенджера Signal после скандала вокруг утечки обсуждений чиновниками администрации президента США Дональда Трампа ударов по Йемену.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта заявил, что 11 марта получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где американские власти обсуждали удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, министра обороны Штатов Пита Хегсета, советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали на том, что не обменивались секретной информацией в мессенджере. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что, по мнению журналиста, в случае утечки могло бы угрожать военнослужащим.
Голдберг обвинил чиновников в серьезном нарушении правил безопасности. Также отмечалось, что в чате было настроено автоматическое удаление сообщений, что нарушает требования к хранению официальной информации.
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В миреСШАЙеменПит ХегсетДональд ТрампМайк УолтцМинистерство обороны СШААнсар АллаF/A-18
 
 
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