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"Не видели столетиями". СМИ раскрыли, что происходит на границе с Россией

"Не видели столетиями". СМИ раскрыли, что происходит на границе с Россией - РИА Новости, 21.04.2025

"Не видели столетиями". СМИ раскрыли, что происходит на границе с Россией

Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия активно вооружаются из-за якобы российской угрозы, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:02:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия активно вооружаются из-за якобы российской угрозы, пишет The Wall Street Journal."Скандинавские страны впервые со времен Кальмарской унии в 1400-х годах проводят единую политику безопасности. Они осознали важность углубления своего военного сотрудничества, чего мы не видели уже несколько столетий", — приводят журналисты слова бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, теперь уже возглавляющего пост министра финансов Норвегии.Обозреватели указали, что скандинавские страны начали объединять свои силы на фоне неопределенности с гарантиями безопасности США и якобы российской угрозы. По мнению доцента Королевского оборонного колледжа Дании Петера Якобсена, союз этих четырех государств может стать альтернативой НАТО в северной части Европы.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что страна не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250421/pistorius-2012445285.html

https://ria.ru/20250421/ukraina-2012433397.html

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в мире, норвегия, дания, европа, йенс столтенберг, нато, финляндия, швеция, россия