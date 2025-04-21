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В РАН рассказали о целях экспедиции исследовательского судна во Вьетнам - РИА Новости, 21.04.2025
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Наука
 
05:33 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/vetnam-2012436759.html
В РАН рассказали о целях экспедиции исследовательского судна во Вьетнам
В РАН рассказали о целях экспедиции исследовательского судна во Вьетнам - РИА Новости, 21.04.2025
В РАН рассказали о целях экспедиции исследовательского судна во Вьетнам
Ученые РАН на научно-исследовательском судне "Академик Опарин" вышли в экспедицию во Вьетнам для поиска новых источников биологически активных веществ,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T05:33:00+03:00
2025-04-21T05:33:00+03:00
наука
вьетнам
российская академия наук
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Ученые РАН на научно-исследовательском судне "Академик Опарин" вышли в экспедицию во Вьетнам для поиска новых источников биологически активных веществ, выделенных из морских обитателей, сообщила РИА Новости научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) ДВО РАН Александра Володько. "Экспедиция на научно-исследовательском судне "Академик Опарин" во Вьетнам продлится до начала июня. Она пройдет в рамках программы совместных работ с вьетнамской стороной. Это тропики, и наш институт в том числе занимается такими объектами", - сказала собеседница агентства. По ее словам, в экспедиции, помимо ученых ТИБОХ, принимают участие специалисты Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) имени А. В. Жирмунского и Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН". Во Вьетнаме к экспедиции присоединятся учёные из научно-исследовательских институтов Вьетнамской академии наук и технологий. "Вьетнамские ученые решают свои задачи, и, возможно, будут какие-то объекты искать и для нас. Для научной группы ТИБОХ ДВО РАН одна из основных целей - изучение химического разнообразия веществ, выделенных из морских объектов, для поиска новых источников биологически активных метаболитов. Есть два типа сбора образцов – водолазный и драгирование. Ученые будут собирать моллюсков, водоросли, кораллы, губки, звезд, голотурии, голожаберных", - отметила Володько. Она добавила, что часть собранных образцов пойдет в коллекцию ННЦМБ, а часть – в ТИБОХ, где ученые будут работать над выделением веществ и установлением точной их структуры для будущего медицинского применения. ННЦМБ также сообщает, что его сотрудница, аспирант Лаборатории физико-химических методов исследования биологических мембран Елена Бизикашвили, во время экспедиции будет собирать образцы для научных исследований, в первую очередь кораллы - это часть её диссертационной работы. "Кроме того, она постарается собрать других беспозвоночных: морских звёзд и офиур. В дальнейшем мы будем изучать состав их мембран и сравним с нашими местными", - отмечают в центре.
https://ria.ru/20250404/uchenye-2009244453.html
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вьетнам, российская академия наук
Наука, Вьетнам, Российская академия наук
В РАН рассказали о целях экспедиции исследовательского судна во Вьетнам

Ученая Володько: экспедиция во Вьетнам будет искать новые вещества для медицины

© РИА Новости / Ольга ЛевинаОстров Орхидей в Нячанге, Вьетнам
Остров Орхидей в Нячанге, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Ольга Левина
Остров Орхидей в Нячанге, Вьетнам. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Ученые РАН на научно-исследовательском судне "Академик Опарин" вышли в экспедицию во Вьетнам для поиска новых источников биологически активных веществ, выделенных из морских обитателей, сообщила РИА Новости научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии (ТИБОХ) ДВО РАН Александра Володько.
"Экспедиция на научно-исследовательском судне "Академик Опарин" во Вьетнам продлится до начала июня. Она пройдет в рамках программы совместных работ с вьетнамской стороной. Это тропики, и наш институт в том числе занимается такими объектами", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, в экспедиции, помимо ученых ТИБОХ, принимают участие специалисты Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) имени А. В. Жирмунского и Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН". Во Вьетнаме к экспедиции присоединятся учёные из научно-исследовательских институтов Вьетнамской академии наук и технологий.
"Вьетнамские ученые решают свои задачи, и, возможно, будут какие-то объекты искать и для нас. Для научной группы ТИБОХ ДВО РАН одна из основных целей - изучение химического разнообразия веществ, выделенных из морских объектов, для поиска новых источников биологически активных метаболитов. Есть два типа сбора образцов – водолазный и драгирование. Ученые будут собирать моллюсков, водоросли, кораллы, губки, звезд, голотурии, голожаберных", - отметила Володько.
Она добавила, что часть собранных образцов пойдет в коллекцию ННЦМБ, а часть – в ТИБОХ, где ученые будут работать над выделением веществ и установлением точной их структуры для будущего медицинского применения.
ННЦМБ также сообщает, что его сотрудница, аспирант Лаборатории физико-химических методов исследования биологических мембран Елена Бизикашвили, во время экспедиции будет собирать образцы для научных исследований, в первую очередь кораллы - это часть её диссертационной работы.
"Кроме того, она постарается собрать других беспозвоночных: морских звёзд и офиур. В дальнейшем мы будем изучать состав их мембран и сравним с нашими местными", - отмечают в центре.
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