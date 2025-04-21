https://ria.ru/20250421/valeriya-2012549809.html

"Вся в синяках". Валерия откровенно высказалась о разводе с мужем

"Вся в синяках". Валерия откровенно высказалась о разводе с мужем - РИА Новости, 21.04.2025

"Вся в синяках". Валерия откровенно высказалась о разводе с мужем

Это решение певице Валерии далось нелегко. На руках - трое детей. Будущее как никогда туманно. Однако она осмелилась сбежать из дома, где терпела домашнего... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:36:00+03:00

2025-04-21T18:36:00+03:00

2025-04-21T18:36:00+03:00

шоубиз

москва

валерия (алла перфилова)

иосиф пригожин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Это решение певице Валерии далось нелегко. На руках - трое детей. Будущее как никогда туманно. Однако она осмелилась сбежать из дома, где терпела домашнего тирана. Не так давно исполнительница раскрыла всю правду о своем втором браке. Роковая встреча в ночном клубеВалерия и Шульгин встретились в ночном клубе, где певица выступала. Голос Аллы Перфиловой (настоящее имя певицы), которая тогда была замужем, вскружил голову Шульгину.Продюсер предложил певице сотрудничество. Изначально их связывали только рабочие отношения, которые через пару месяцев переросли в романтические. Вскоре пара поженилась, а в 1993 году у них родилась дочь Анна. Позже у них появились на свет два сына — Арсений и Артемий.Все складывалось хорошо. Шульгин написал для Валерии множество хитов. Среди них "Самолёт", "Обычные дела", "Рига — Москва" и "Метелица". Однако потом стала появляться информация о разногласиях в паре.Конфликты и угрозыПо словам певицы, напряжение в паре со временем росло. Моральное давление перешло в физическое. Конфликты доходили до крайностей. Супруг стал тиранить Валерию, избивал до синевы. Несколько раз артистка уходила от мужа, но он находил способы ее вернуть обратно.В итоге Валерия решилась окончательно разойтись с Александром. Новость о разводе стала громким событием в мире шоу-бизнеса."Я была вся побитая и в синяках. Были угрозы, давление", — призналась певица.Валерия хотела привлечь супруга к ответственности. Однако это тоже стало настоящим испытанием для нее из-за связей Шульгина и общественного мнения."Я прописана была в Москве, а жили мы в Крекшино. Однажды мне чудом удалось от него вырваться. Побежала к дороге, меня кто-то подвез, я у первого попавшегося травмпункта остановилась. Захожу такая — вся в синяках, черная. И мне говорят: "Где прописаны? В Москве? Тогда вам надо ехать по своему адресу, на Автозаводскую"", — рассказывала артистка.По словам исполнительницы, у нее не было никакой свободы."Все документы были у него, контракты у него. Я еще публичный человек. А денег ни копейки не было. И бежать некуда", — говорили Валерия в интервью.Надежда умирает последнейПервое время исполнительница пыталась найти утешение в вере."Церковь удлинила весь этот мой процесс развода. Я думала, что буду терпеть, потому что Бог терпел, и я тоже смогу. И на какое-то время это укрепляет действительно внутренние силы, но потом они тоже начинают иссякать", — делилась певица.Исполнительница надеялась, что венчание спасет их брак и Шульгин станет менее жестоким. Однако ситуация становилась только хуже."И вот мы едем в машине, я с молитвословом, читаю. Муж в бешенстве вырывает молитвослов, выкидывает его в окно, трехэтажным матом орет, в церкви продолжилась эта сцена. Когда зашел батюшка, он замолчал. Случилась вся эта наша "счастливейшая" церемония венчания. А когда вышли, всё продолжилось, и я поняла, что это не магия", — рассказывала Валерия.Борьба за детей и творчествоПосле расставания певице пришлось бороться за право исполнять собственные песни, так как права на многие хиты принадлежали Шульгину. Кроме того, между супругами были разногласия относительно будущего их детей.Как известно, сыновья и дочь Валерии оборвали связь с отцом. Были слухи, что это их личный выбор не общаться с Шульгиным после всего, что он сделал с их мамой.Новая жизнь с Иосифом ПригожинымСейчас Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным, с которым они вместе более 20 лет. Она называет его своим спасителем и благодарит за поддержку в трудный период.Ранее Шульгин также высказывался о их браке с певицей, называя его ошибкой, но избегал подробностей. История их отношений остается одной из самых громких и противоречивых в российском шоу-бизнесе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, валерия (алла перфилова), иосиф пригожин