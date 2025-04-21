https://ria.ru/20250421/ukraina-2012619082.html

На Западе рассказали о худшем выборе, который сделала Украина

На Западе рассказали о худшем выборе, который сделала Украина - РИА Новости, 21.04.2025

На Западе рассказали о худшем выборе, который сделала Украина

У Украины было три варианта проведения внешней политики, из которых она выбрала самый неудачный, пишет норвежский экс-дипломат Ян-Эйлерт Аскерей, автор книги... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T21:57:00+03:00

2025-04-21T21:57:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. У Украины было три варианта проведения внешней политики, из которых она выбрала самый неудачный, пишет норвежский экс-дипломат Ян-Эйлерт Аскерей, автор книги "Россия, Запад и Украина: историческое, геополитическое и культурное сближение", в статье для Steigan."Нынешний конфликт — во многом следствие провальной политики самой Украины и ее западных союзников", — считает он.Автор публикации в подтверждение своей точки зрения приводит аргументы стокгольмского военного эксперта Тормуда Хейера, сотрудника Национального университета обороны в Стокгольме, который отмечал, что у Украины в силу географических и исторических причин есть три варианта: "присоединиться к России и стать ее частью", соблюдать нейтралитет, поддерживая оптимальные отношения как с Востоком, так и с Западом, или же проводить антироссийскую политику."Собственно, именно этого курса и придерживается Зеленский. Не только во внешней политике, но и против этнических русских в плане языка, религии, политических прав и автономного статуса. Однако, учитывая географию и расстановку сил, антироссийская политика возможна лишь при условии подчинения третьей державе — в данном случае США и НАТО", — констатирует автор публикации.Ранее государственный секретарь США Марко Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между двумя ядерными державами. Он также отметил, что зашедший в тупик конфликт должен быть завершен. В Кремле согласились с его словами, подчеркнув, что уже неоднократно об этом говорили.Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Трамп стал одним из немногих западных лидеров, понимающих, что втягивать Украину в НАТО было ошибкой и что решить конфликт можно только устранив его первопричины.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250420/ukraina-2012423613.html

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