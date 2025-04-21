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"Выйдут окончательно". В Раде сделали неожиданное заявление по Украине
"Выйдут окончательно". В Раде сделали неожиданное заявление по Украине - РИА Новости, 21.04.2025
"Выйдут окончательно". В Раде сделали неожиданное заявление по Украине
Если США примут решение выйти из процесса по украинскому урегулированию, Киев останется без финансов и без оружия, заявил в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:32:00+03:00
2025-04-21T17:32:00+03:00
2025-04-21T17:32:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Если США примут решение выйти из процесса по украинскому урегулированию, Киев останется без финансов и без оружия, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Если США выйдут из урегулирования по Украине, то выйдут окончательно — без того, чтобы дать Зеленскому море оружия и денег", — написал он.По его мнению, Европа в такой ситуации ничем не поможет Киеву, а лишь выразит озабоченность.Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать при этом военную помощь киевскому режиму глава Белого дома ответил, что не хочет этого говорить.Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты долго помогали Украине, но теперь им необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".
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"Выйдут окончательно". В Раде сделали неожиданное заявление по Украине
Дубинский: США оставят Киев без денег и без оружия, если выйдут из переговоров