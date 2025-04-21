Ученый призвал восстановить СНВ-3, чтобы избежать "конца истории"
Ученый Арбатов: нужно восстановить СНВ-3, чтобы избежать конца истории
Алексей Арбатов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Восстановление Договора СНВ-3 откроет путь к следующему соглашению в этой сфере, привлечет к процессу другие ядерные государства, укрепит режимы нераспространения ядерного оружия, считает академик РАН, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, доктор исторических наук Алексей Арбатов.
"Устранение международно-политических препятствий для восстановления Договора СНВ-3 откроет путь к следующему соглашению в этой сфере, что облегчит привлечение к процессу других ядерных государств, укрепление режимов нераспространения ядерного оружия и ограничение новейших неядерных вооружений и разрушительных военных технологий. Только на такой основе возможно обеспечить стабилизацию многостороннего ядерного сдерживания и продвижение к безопасному полицентричному миропорядку", - говорится в статье ученого в журнале "Современная Европа".
Он считает очевидным, что нынешний кризис разоружения усугубляется небывалой конфронтацией между Россией и "коллективным Западом" из-за событий на Украине и вокруг нее.
"Однако рано или поздно боевые действия должны прекратиться, и начнется процесс мирного урегулирования конфликта. Альтернативой является лишь новая мировая война, чудовищные последствия которой не поддаются рациональному анализу. Вопреки умозрительным построениям некоторых кабинетных стратегов, переход через "ядерный порог" ведет не к размеренному шествию по лестнице эскалации, а к быстрому срыву в пропасть спонтанных массированных ядерных ударов", - заявляет Арбатов.
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По его мнению, если такого удручающего "конца истории" посчастливится избежать, то нужно будет как можно скорее поставить вопрос восстановления системы контроля над вооружениями, без чего невозможна нормализация политической ситуации в Евразии и в глобальном масштабе.
Для этого надо решить несколько первоочередных задач, считает академик. В частности, нужно приспособить системы контроля над ядерными вооружениями к грядущей многополярности, чтобы предотвратить дальнейшее расширение "ядерного клуба" сверх существующих девяти ядерных государств. Другой задачей адаптации системы контроля над ядерными вооружениями к многополярному миропорядку является подключение к процессу разоружения всей пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Привлечение Великобритании, Франции и Китая к ограничению ядерных вооружений невозможно без сохранения в той или иной форме Договора СНВ-3 между Россией и США, добавил он. Одновременно то и другое стало условиями переговоров о следующем стратегическом соглашении после истечения продленного срока текущего Договора в феврале 2026 года. И это является третьей задачей политики сохранения системы контроля над вооружениями при формировании безопасного многополярного мира, отметил учёный.