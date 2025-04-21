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Ученый призвал восстановить СНВ-3, чтобы избежать "конца истории"

Ученый призвал восстановить СНВ-3, чтобы избежать "конца истории" - РИА Новости, 21.04.2025

Ученый призвал восстановить СНВ-3, чтобы избежать "конца истории"

Восстановление Договора СНВ-3 откроет путь к следующему соглашению в этой сфере, привлечет к процессу другие ядерные государства, укрепит режимы... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T03:19:00+03:00

2025-04-21T03:19:00+03:00

2025-04-21T03:19:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Восстановление Договора СНВ-3 откроет путь к следующему соглашению в этой сфере, привлечет к процессу другие ядерные государства, укрепит режимы нераспространения ядерного оружия, считает академик РАН, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, доктор исторических наук Алексей Арбатов. Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) предусматривает сокращение для каждой из сторон развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 носителей. В 2023 году РФ приостановила участие в этом договоре. "Устранение международно-политических препятствий для восстановления Договора СНВ-3 откроет путь к следующему соглашению в этой сфере, что облегчит привлечение к процессу других ядерных государств, укрепление режимов нераспространения ядерного оружия и ограничение новейших неядерных вооружений и разрушительных военных технологий. Только на такой основе возможно обеспечить стабилизацию многостороннего ядерного сдерживания и продвижение к безопасному полицентричному миропорядку", - говорится в статье ученого в журнале "Современная Европа". Он считает очевидным, что нынешний кризис разоружения усугубляется небывалой конфронтацией между Россией и "коллективным Западом" из-за событий на Украине и вокруг нее. "Однако рано или поздно боевые действия должны прекратиться, и начнется процесс мирного урегулирования конфликта. Альтернативой является лишь новая мировая война, чудовищные последствия которой не поддаются рациональному анализу. Вопреки умозрительным построениям некоторых кабинетных стратегов, переход через "ядерный порог" ведет не к размеренному шествию по лестнице эскалации, а к быстрому срыву в пропасть спонтанных массированных ядерных ударов", - заявляет Арбатов. По его мнению, если такого удручающего "конца истории" посчастливится избежать, то нужно будет как можно скорее поставить вопрос восстановления системы контроля над вооружениями, без чего невозможна нормализация политической ситуации в Евразии и в глобальном масштабе. Для этого надо решить несколько первоочередных задач, считает академик. В частности, нужно приспособить системы контроля над ядерными вооружениями к грядущей многополярности, чтобы предотвратить дальнейшее расширение "ядерного клуба" сверх существующих девяти ядерных государств. Другой задачей адаптации системы контроля над ядерными вооружениями к многополярному миропорядку является подключение к процессу разоружения всей пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН. Привлечение Великобритании, Франции и Китая к ограничению ядерных вооружений невозможно без сохранения в той или иной форме Договора СНВ-3 между Россией и США, добавил он. Одновременно то и другое стало условиями переговоров о следующем стратегическом соглашении после истечения продленного срока текущего Договора в феврале 2026 года. И это является третьей задачей политики сохранения системы контроля над вооружениями при формировании безопасного многополярного мира, отметил учёный.

https://ria.ru/20250408/snv-2009956268.html

https://ria.ru/20250408/snv-2009935909.html

https://ria.ru/20250408/kreml-2009995685.html

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россия, сша, украина, алексей арбатов, российская академия наук, оон