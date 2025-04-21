https://ria.ru/20250421/tramp-2012519177.html

Губернатор Массачусетса обвинила Трампа в попытке подавлять инакомыслие

Губернатор Массачусетса обвинила Трампа в попытке подавлять инакомыслие - РИА Новости, 21.04.2025

Губернатор Массачусетса обвинила Трампа в попытке подавлять инакомыслие

Президент США Дональд Трамп продолжает использовать любые методы, чтобы подавлять инакомыслие, включая попытки лишить Гарвардский университет налоговых льгот,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:22:00+03:00

2025-04-21T14:22:00+03:00

2025-04-21T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает использовать любые методы, чтобы подавлять инакомыслие, включая попытки лишить Гарвардский университет налоговых льгот, заявила губернатор штата Массачусетс Мора Хили в интервью телеканалу CBS. Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений. "Это возмутительно, но это часть того же сценария, который Дональд Трамп использует снова и снова — попытки заткнуть рот критикам, верно? Сначала он пошел на юридические фирмы. Потом он пошел на компании. Потом он пошел на обычных американцев. Сейчас он идет на колледжи и университеты, используя любые и все возможные тактики, чтобы попытаться их закрыть, заставить замолчать. Это и есть Дональд Трамп", — сказала Хили. Она отметила, что в действиях президента нет ни правовой основы, ни логики, и выразила уверенность, что такие шаги будут оспорены в суде. По ее словам, Трамп, угрожая университетам, фактически посылает сигнал всем некоммерческим организациям по всей стране— от детских спортивных лиг до организаций, помогающих пожилым людям. "Дональд Трамп говорит: “Я могу забрать это у вас прямо сейчас, потому что я президент и у меня есть такая власть”", — привела она его предполагаемые намерения. "У него нет этой власти. И не только нет правовой основы для того, что он пытается сделать — в этом вообще нет никакого смысла", — добавила губернатор в интервью.

https://ria.ru/20250413/isk-2010987748.html

https://ria.ru/20250420/tramp-2012402334.html

https://ria.ru/20250421/garvard-2012436159.html

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в мире, сша, массачусетс, дональд трамп, гарвардский университет