Губернатор Массачусетса обвинила Трампа в попытке подавлять инакомыслие
Губернатор Массачусетса Хили: Трамп продолжает подавлять инакомыслие
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает использовать любые методы, чтобы подавлять инакомыслие, включая попытки лишить Гарвардский университет налоговых льгот, заявила губернатор штата Массачусетс Мора Хили в интервью телеканалу CBS.
Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
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"Это возмутительно, но это часть того же сценария, который Дональд Трамп использует снова и снова — попытки заткнуть рот критикам, верно? Сначала он пошел на юридические фирмы. Потом он пошел на компании. Потом он пошел на обычных американцев. Сейчас он идет на колледжи и университеты, используя любые и все возможные тактики, чтобы попытаться их закрыть, заставить замолчать. Это и есть Дональд Трамп", — сказала Хили.
Она отметила, что в действиях президента нет ни правовой основы, ни логики, и выразила уверенность, что такие шаги будут оспорены в суде. По ее словам, Трамп, угрожая университетам, фактически посылает сигнал всем некоммерческим организациям по всей стране— от детских спортивных лиг до организаций, помогающих пожилым людям.
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"Дональд Трамп говорит: “Я могу забрать это у вас прямо сейчас, потому что я президент и у меня есть такая власть”", — привела она его предполагаемые намерения.
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"У него нет этой власти. И не только нет правовой основы для того, что он пытается сделать — в этом вообще нет никакого смысла", — добавила губернатор в интервью.