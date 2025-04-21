https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012517192.html

Слуцкий назвал умершего папу римского Франциска миротворцем

Слуцкий назвал умершего папу римского Франциска миротворцем - РИА Новости, 21.04.2025

Слуцкий назвал умершего папу римского Франциска миротворцем

Папа Римский Франциск был миротворцем и едва ли не единственным из западных лидеров, кто с самого начала украинского конфликта с пониманием говорил о... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:11:00+03:00

2025-04-21T14:11:00+03:00

2025-04-21T14:12:00+03:00

франциск (хорхе марио бергольо)

леонид слуцкий (политик)

русская православная церковь

россия

в мире

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск был миротворцем и едва ли не единственным из западных лидеров, кто с самого начала украинского конфликта с пониманием говорил о первопричинах и всегда призывал к его разрешению переговорным путем, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 8:35 мск, заявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. "Франциск возглавил Святой престол во времена пандемии и военных обострений в различных точках христианского мира. При этом он сам оставался миротворцем и был едва ли не единственным из западных лидеров, кто с самого начала украинского конфликта с пониманием говорил о первопричинах и всегда призывал к его разрешению переговорным путем. Понтифик даже заявлял, что готов быть посредником в урегулировании и ехать для этого и в Москву, и в Киев", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что вся его жизнь была посвящена служению вере и милосердию. "Сам Франциск отличался удивительной скромностью и мудростью. Все его мольбы были о несчастных и обездоленных, мире и справедливости", - отметил парламентарий. Слуцкий подчеркнул, что Франциск прилагал большие усилия к мирному развитию диалога на планете. "При его правлении произошла историческая встреча с патриархом РПЦ Кириллом, ставшая важным шагом на пути сближения христианских церквей... Будем помнить его, разделяя скорбь потери с католиками всего мира. Самые искренние соболезнования", - заключил он.

https://ria.ru/20250421/papa-2012511537.html

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франциск (хорхе марио бергольо), леонид слуцкий (политик), русская православная церковь, россия, в мире, умер папа римский франциск