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Слуцкий назвал умершего папу римского Франциска миротворцем - РИА Новости, 21.04.2025
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14:11 21.04.2025 (обновлено: 14:12 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012517192.html
Слуцкий назвал умершего папу римского Франциска миротворцем
Слуцкий назвал умершего папу римского Франциска миротворцем - РИА Новости, 21.04.2025
Слуцкий назвал умершего папу римского Франциска миротворцем
Папа Римский Франциск был миротворцем и едва ли не единственным из западных лидеров, кто с самого начала украинского конфликта с пониманием говорил о... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:11:00+03:00
2025-04-21T14:12:00+03:00
франциск (хорхе марио бергольо)
леонид слуцкий (политик)
русская православная церковь
россия
в мире
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск был миротворцем и едва ли не единственным из западных лидеров, кто с самого начала украинского конфликта с пониманием говорил о первопричинах и всегда призывал к его разрешению переговорным путем, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 8:35 мск, заявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл. "Франциск возглавил Святой престол во времена пандемии и военных обострений в различных точках христианского мира. При этом он сам оставался миротворцем и был едва ли не единственным из западных лидеров, кто с самого начала украинского конфликта с пониманием говорил о первопричинах и всегда призывал к его разрешению переговорным путем. Понтифик даже заявлял, что готов быть посредником в урегулировании и ехать для этого и в Москву, и в Киев", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что вся его жизнь была посвящена служению вере и милосердию. "Сам Франциск отличался удивительной скромностью и мудростью. Все его мольбы были о несчастных и обездоленных, мире и справедливости", - отметил парламентарий. Слуцкий подчеркнул, что Франциск прилагал большие усилия к мирному развитию диалога на планете. "При его правлении произошла историческая встреча с патриархом РПЦ Кириллом, ставшая важным шагом на пути сближения христианских церквей... Будем помнить его, разделяя скорбь потери с католиками всего мира. Самые искренние соболезнования", - заключил он.
https://ria.ru/20250421/papa-2012511537.html
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франциск (хорхе марио бергольо), леонид слуцкий (политик), русская православная церковь, россия, в мире, умер папа римский франциск
Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Леонид Слуцкий (политик), Русская православная церковь, Россия, В мире, Умер папа римский Франциск
Слуцкий назвал умершего папу римского Франциска миротворцем

Слуцкий: папа римский Франциск призывал к переговорам по Украине

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск был миротворцем и едва ли не единственным из западных лидеров, кто с самого начала украинского конфликта с пониманием говорил о первопричинах и всегда призывал к его разрешению переговорным путем, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник в 8:35 мск, заявил префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Папа римский всегда признавал величие России, заявили в Госдуме
Вчера, 13:50
«
"Франциск возглавил Святой престол во времена пандемии и военных обострений в различных точках христианского мира. При этом он сам оставался миротворцем и был едва ли не единственным из западных лидеров, кто с самого начала украинского конфликта с пониманием говорил о первопричинах и всегда призывал к его разрешению переговорным путем. Понтифик даже заявлял, что готов быть посредником в урегулировании и ехать для этого и в Москву, и в Киев", - сказал он РИА Новости.
Депутат добавил, что вся его жизнь была посвящена служению вере и милосердию. "Сам Франциск отличался удивительной скромностью и мудростью. Все его мольбы были о несчастных и обездоленных, мире и справедливости", - отметил парламентарий.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Папа римский признавал ошибки в отношениях с РПЦ, заявил иеромонах Стефан
Вчера, 13:17
Слуцкий подчеркнул, что Франциск прилагал большие усилия к мирному развитию диалога на планете.
«
"При его правлении произошла историческая встреча с патриархом РПЦ Кириллом, ставшая важным шагом на пути сближения христианских церквей... Будем помнить его, разделяя скорбь потери с католиками всего мира. Самые искренние соболезнования", - заключил он.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и папа Римский Франциск во время встречи. 20 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Вчера, 12:33
 
Франциск (Хорхе Марио Бергольо)Леонид Слуцкий (политик)Русская православная церковьРоссияВ миреУмер папа римский Франциск
 
 
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