https://ria.ru/20250421/tokio-2012511913.html

Фестиваль российской культуры открылся в Токио

Фестиваль российской культуры открылся в Токио - РИА Новости, 21.04.2025

Фестиваль российской культуры открылся в Токио

Фестиваль российской культуры в Японии открылся в зале Ginza Blossom в центре Токио совместным концертом российских и японских музыкантов, посвященным 170-летию РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:52:00+03:00

2025-04-21T13:52:00+03:00

2025-04-21T13:52:00+03:00

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сайтама (город)

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ТОКИО, 21 апр – РИА Новости. Фестиваль российской культуры в Японии открылся в зале Ginza Blossom в центре Токио совместным концертом российских и японских музыкантов, посвященным 170-летию заключению первого договора между Россией и Японией в 1855 году, передает корреспондент РИА Новости. Участники концерта – лауреаты различных международных конкурсов. Это скрипач Павел Милюков – лауреат Международного конкурса имени П.И. Чайковского, флейтист Петр Худоногов – победитель Венского международного музыкального конкурса, пианист Александр Ключко - победитель Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова. С японской стороны в концерте участвуют скрипачка Тамаки Кавакубо – гран-при Международного конкурса имени П.И. Чайковского, певица Акэми Сакамото – победительница вокальных конкурсов Тоти даль Монте и Международного вокального конкурса Беллини, пианистка Сио Окуи – первое место на Первом Московском Международном юношеском конкурсе пианистов имени Владимира Крайнева. В программе будут исполнены произведения Стравинского, Алябьева, Прокофьева, Чайковского, Рахманинова. В программе фестиваля на этот год запланированы мероприятия, которые не оставят равнодушными зрителей разных вкусов и возрастов. В апреле молодые российские исполнители Павел Милюков, Петр Худоногов и Александр Ключко дадут цикл концертов "Новые звезды России" на концертных площадках в Токио, Сайтаме и Йокогаме. В июне пройдет кинофестиваль, посвященный памяти Дмитрия Шостаковича, будут показаны фильмы "Потемкин" и "Октябрь". В июле состоится показ фильмов "Пиковая дама" и "Чайковский". Также в июле пройдет показ фильмов, посвященный 115-летию со дня рождения великой русской балерины Галины Улановой. В сентябре состоится Неделя культуры Татарстана, в ходе которой японских зрителей ждут выставки, концерты и выступления исполнителей народных танцев. Музыкально-поэтические вечера в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина пройдут в октябре. Фестиваль российской культуры в Японии проходит с 2006 года, за это время его посетили более 23 миллионов человек. В рамках фестиваля прошло более 500 мероприятий - концерты, выставки и другие культурные события во всех 47 префектурах Японии, а участие в них приняли более 11 тысяч российских деятелей культуры. С 2021года и до своей трагической гибели организационный комитет со стороны Японии возглавлял экс-премьер-министр Синдзо Абэ.

https://ria.ru/20250404/erevan-2009416223.html

https://ria.ru/20250219/kultura-2000339351.html

япония

токио

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япония, токио, сайтама (город), павел милюков, владимир крайнев, дмитрий шостакович