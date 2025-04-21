https://ria.ru/20250421/telegram-2012493829.html

Telegram никогда не раскрывал личные сообщения, заявил Дуров

Telegram никогда не раскрывал личные сообщения, заявил Дуров - РИА Новости, 21.04.2025

Telegram никогда не раскрывал личные сообщения, заявил Дуров

Telegram никогда не раскрывал ни единого байта личных сообщений за 12 лет существования мессенджера, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, добавив, что... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:39:00+03:00

2025-04-21T12:39:00+03:00

2025-04-21T13:47:00+03:00

telegram

павел дуров

технологии

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Telegram никогда не раскрывал ни единого байта личных сообщений за 12 лет существования мессенджера, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров, добавив, что может раскрыть только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений."За свою 12-летнюю историю Telegram никогда не раскрывал ни единого байта личных сообщений. В соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного приказа Telegram будет раскрывать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не сообщения", - заявил он в своем Telegram-канале.Основатель мессенджера заявил, что Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров и нарушит основные права человека."Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров и нарушит основные права человека. В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не обмениваем конфиденциальность на долю рынка", - заявил Дуров.Он добавил, что в прошлом месяце Франция хотела запретить шифрование, однако предложение было отклонено.По его словам, технически невозможно гарантировать, что только полиция сможет получить доступ к бэкдору. После его внедрения бэкдор может быть использован другими лицами - "от иностранных агентов до хакеров", в результате личные сообщения всех законопослушных граждан могут быть скомпрометированы, заверил Дуров."Мы должны продолжать объяснять законодателям, что шифрование предназначено не для защиты преступников, а для защиты частной жизни и безопасности обычных людей. Потеря такой защиты была бы трагедией", - прокомментировал бизнесмен.Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции.В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.Как сообщил позднее РИА Новости адвокат Дурова Давид-Оливье Камински, расследование по делу против основателя Telegram во Франции продолжается, но дела идут все "лучше и лучше". При этом он отказался комментировать вопрос местонахождения предпринимателя, который покинул Францию 15 марта и направился в Дубай. Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Парижа, судебный контроль в его отношении был приостановлен до 7 апреля.

https://ria.ru/20250417/durov-2011893931.html

https://ria.ru/20250421/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20250320/mask-2006098743.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

telegram, павел дуров, технологии