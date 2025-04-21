https://ria.ru/20250421/strany-2012490665.html

Эксперт назвал страны, куда мигранты уезжают вместо России

Эксперт назвал страны, куда мигранты уезжают вместо России - РИА Новости, 21.04.2025

Эксперт назвал страны, куда мигранты уезжают вместо России

Мигранты из государств Центральной Азии стали чаще уезжать в другие страны вместо России, пишет URA.RU со ссылкой на профессора Финансового университета при... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:31:00+03:00

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россия

центральная азия

таджикистан

владимир путин

александр сафонов

ura.ru

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Мигранты из государств Центральной Азии стали чаще уезжать в другие страны вместо России, пишет URA.RU со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития Александра Сафонова."Жители Таджикистана и Узбекистана стали чаще уезжать на работу не в Россию, а в Китай, Южную Корею, на Ближний Восток и в Европу", — говорится в материале.По словам Сафонова, на снижение интереса выходцев из Центральной Азии ехать в Россию повлияли падение курса рубля и ужесточение миграционной политики.Кроме того, в страны этого региона активно инвестируют как китайские предприятия, так и российские, что привело к созданию там рабочих мест с похожим уровнем зарплаты.В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в стране.

https://ria.ru/20250411/gosduma-2010597193.html

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россия

центральная азия

таджикистан

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россия, центральная азия, таджикистан, владимир путин, александр сафонов, ura.ru