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Эксперт назвал страны, куда мигранты уезжают вместо России - РИА Новости, 21.04.2025
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12:31 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/strany-2012490665.html
Эксперт назвал страны, куда мигранты уезжают вместо России
Эксперт назвал страны, куда мигранты уезжают вместо России - РИА Новости, 21.04.2025
Эксперт назвал страны, куда мигранты уезжают вместо России
Мигранты из государств Центральной Азии стали чаще уезжать в другие страны вместо России, пишет URA.RU со ссылкой на профессора Финансового университета при... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:31:00+03:00
2025-04-21T12:31:00+03:00
россия
центральная азия
таджикистан
владимир путин
александр сафонов
ura.ru
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Мигранты из государств Центральной Азии стали чаще уезжать в другие страны вместо России, пишет URA.RU со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития Александра Сафонова."Жители Таджикистана и Узбекистана стали чаще уезжать на работу не в Россию, а в Китай, Южную Корею, на Ближний Восток и в Европу", — говорится в материале.По словам Сафонова, на снижение интереса выходцев из Центральной Азии ехать в Россию повлияли падение курса рубля и ужесточение миграционной политики.Кроме того, в страны этого региона активно инвестируют как китайские предприятия, так и российские, что привело к созданию там рабочих мест с похожим уровнем зарплаты.В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в стране.
https://ria.ru/20250411/gosduma-2010597193.html
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россия, центральная азия, таджикистан, владимир путин, александр сафонов, ura.ru
Россия, Центральная Азия, Таджикистан, Владимир Путин, Александр Сафонов, Ura.ru
Эксперт назвал страны, куда мигранты уезжают вместо России

URA.RU: мигранты из Центральной Азии уезжают в Китай и Европу вместо России

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВыдача разрешения на работу в России иностранным гражданам
Выдача разрешения на работу в России иностранным гражданам - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Мигранты из государств Центральной Азии стали чаще уезжать в другие страны вместо России, пишет URA.RU со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве, экс-замминистра здравоохранения и социального развития Александра Сафонова.
«
"Жители Таджикистана и Узбекистана стали чаще уезжать на работу не в Россию, а в Китай, Южную Корею, на Ближний Восток и в Европу", — говорится в материале.
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По словам Сафонова, на снижение интереса выходцев из Центральной Азии ехать в Россию повлияли падение курса рубля и ужесточение миграционной политики.
Кроме того, в страны этого региона активно инвестируют как китайские предприятия, так и российские, что привело к созданию там рабочих мест с похожим уровнем зарплаты.
В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в стране.
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