https://ria.ru/20250421/ssha-2012446247.html

США выдвинули Украине ультиматум по перемирию, заявил депутат Рады

США выдвинули Украине ультиматум по перемирию, заявил депутат Рады - РИА Новости, 21.04.2025

США выдвинули Украине ультиматум по перемирию, заявил депутат Рады

США выдвинули ультиматум Украине по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым, до 1 мая Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые условия... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T09:01:00+03:00

2025-04-21T09:01:00+03:00

2025-04-21T09:01:00+03:00

в мире

сша

украина

париж

владимир зеленский

марко рубио

стив уиткофф

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941376245_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_284eb310e8f1c7d4a3df970051e0d15e.jpg

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. США выдвинули ультиматум Украине по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым, до 1 мая Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые условия прекращения огня, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. Ранее в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США заявили Киеву, что ждут от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС). "По слухам из верхушки "Слуг" (партии Зеленского "Слуга народа" - ред.), встреча (главы офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате. Фактически, был предъявлен ряд ультиматумов по срокам - сделки по минералам и перемирию. Позиция США - или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов", - говорится в сообщении Дубинского. Он утверждает, что Зеленского не пригласили на встречу в Париже, потому что он неприятен США и "никто не хочет выслушивать бред, который тот несет". "За следующую неделю Зеленскому надо принять все решения, и до 1 мая согласиться на условия русских по перемирию. Одно из этих условий - его отставка", - отметил Дубинский. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф 17 апреля провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как указал офис французского лидера, также состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом. После встречи в Елисейском дворце между Рубио, Уиткоффом и представителями других стран в госдепартаменте Штатов заявили, что предложенные участниками контуры сделки по Украине были встречены "с воодушевлением".

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981644981.html

https://ria.ru/20250421/ukraina-2012433397.html

https://ria.ru/20250317/zelenskij-2005595249.html

сша

украина

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, париж, владимир зеленский, марко рубио, стив уиткофф, верховная рада украины, нато