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США выдвинули Украине ультиматум по перемирию, заявил депутат Рады - РИА Новости, 21.04.2025
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09:01 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/ssha-2012446247.html
США выдвинули Украине ультиматум по перемирию, заявил депутат Рады
США выдвинули Украине ультиматум по перемирию, заявил депутат Рады - РИА Новости, 21.04.2025
США выдвинули Украине ультиматум по перемирию, заявил депутат Рады
США выдвинули ультиматум Украине по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым, до 1 мая Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые условия... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T09:01:00+03:00
2025-04-21T09:01:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. США выдвинули ультиматум Украине по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым, до 1 мая Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые условия прекращения огня, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. Ранее в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США заявили Киеву, что ждут от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС). "По слухам из верхушки "Слуг" (партии Зеленского "Слуга народа" - ред.), встреча (главы офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате. Фактически, был предъявлен ряд ультиматумов по срокам - сделки по минералам и перемирию. Позиция США - или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов", - говорится в сообщении Дубинского. Он утверждает, что Зеленского не пригласили на встречу в Париже, потому что он неприятен США и "никто не хочет выслушивать бред, который тот несет". "За следующую неделю Зеленскому надо принять все решения, и до 1 мая согласиться на условия русских по перемирию. Одно из этих условий - его отставка", - отметил Дубинский. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф 17 апреля провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как указал офис французского лидера, также состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом. После встречи в Елисейском дворце между Рубио, Уиткоффом и представителями других стран в госдепартаменте Штатов заявили, что предложенные участниками контуры сделки по Украине были встречены "с воодушевлением".
https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981644981.html
https://ria.ru/20250421/ukraina-2012433397.html
https://ria.ru/20250317/zelenskij-2005595249.html
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в мире, сша, украина, париж, владимир зеленский, марко рубио, стив уиткофф, верховная рада украины, нато
В мире, США, Украина, Париж, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Верховная Рада Украины, НАТО
США выдвинули Украине ультиматум по перемирию, заявил депутат Рады

Депутат Рады Дубинский: США выдвинули Зеленскому ультиматум по срокам перемирия

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАктивисты с флагами Украины и США
Активисты с флагами Украины и США - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Активисты с флагами Украины и США. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. США выдвинули ультиматум Украине по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым, до 1 мая Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые условия прекращения огня, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
Ранее в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США заявили Киеву, что ждут от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
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3 ноября 2024, 06:15
"По слухам из верхушки "Слуг" (партии Зеленского "Слуга народа" - ред.), встреча (главы офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате. Фактически, был предъявлен ряд ультиматумов по срокам - сделки по минералам и перемирию. Позиция США - или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов", - говорится в сообщении Дубинского.
Он утверждает, что Зеленского не пригласили на встречу в Париже, потому что он неприятен США и "никто не хочет выслушивать бред, который тот несет".
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"За следующую неделю Зеленскому надо принять все решения, и до 1 мая согласиться на условия русских по перемирию. Одно из этих условий - его отставка", - отметил Дубинский.
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф 17 апреля провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как указал офис французского лидера, также состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом. После встречи в Елисейском дворце между Рубио, Уиткоффом и представителями других стран в госдепартаменте Штатов заявили, что предложенные участниками контуры сделки по Украине были встречены "с воодушевлением".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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17 марта, 21:00
 
В миреСШАУкраинаПарижВладимир ЗеленскийМарко РубиоСтив УиткоффВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
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