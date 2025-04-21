США выдвинули Украине ультиматум по перемирию, заявил депутат Рады
Депутат Рады Дубинский: США выдвинули Зеленскому ультиматум по срокам перемирия
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАктивисты с флагами Украины и США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Активисты с флагами Украины и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. США выдвинули ультиматум Украине по срокам заключения перемирия и сделки по ископаемым, до 1 мая Владимир Зеленский должен согласиться на выдвинутые условия прекращения огня, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
Ранее в понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США заявили Киеву, что ждут от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
"В течение месяца". В Киеве раскрыли, что США готовят Зеленскому
3 ноября 2024, 06:15
"По слухам из верхушки "Слуг" (партии Зеленского "Слуга народа" - ред.), встреча (главы офиса Зеленского Андрея – ред.) Ермака в Париже с американцами прошла в очень жестком формате. Фактически, был предъявлен ряд ультиматумов по срокам - сделки по минералам и перемирию. Позиция США - или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов", - говорится в сообщении Дубинского.
Он утверждает, что Зеленского не пригласили на встречу в Париже, потому что он неприятен США и "никто не хочет выслушивать бред, который тот несет".
"За следующую неделю Зеленскому надо принять все решения, и до 1 мая согласиться на условия русских по перемирию. Одно из этих условий - его отставка", - отметил Дубинский.
Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф 17 апреля провели рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как указал офис французского лидера, также состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плётнером и Джонатаном Пауэллом. Затем советники по безопасности трех стран провели переговоры с Рубио и Уиткоффом. После встречи в Елисейском дворце между Рубио, Уиткоффом и представителями других стран в госдепартаменте Штатов заявили, что предложенные участниками контуры сделки по Украине были встречены "с воодушевлением".
В Раде раскрыли планы Зеленского по перемирию
17 марта, 21:00